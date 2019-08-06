Армия и оружие
Минобороны заказало модернизированные «Супер Сухие»Газета.Ru 00:50
Отмечается, что ведомство уже сделало заказтна первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1. Их дорабатывали с учетом опыта и эксплуатации, которые были получены во время операции на сирийской территории.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Воздушно-космические силы России пополнятся «Супер Сухими». Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве. Самолеты дорабатывали с учетом эксплуатации и опыта, полученного в ходе операции в Сирии.Известиявчера в 19:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:58, Ашберн
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Технологии
Россиян предупреждают об опасных фейковых видео с лицами знаменитостей
Речь идет о специально созданных фейковых видеороликах, в которых используется наложение голосов и лиц знаменитых личностей, в чем мошенникам помогают алгоритмы нейронных сетей.
Обновлено в 02:11
Здоровье
Уральские врачи пожаловались губернатору на развал в старейшей больнице региона
В больнице уже побывали представители Министерства здравоохранения Свердловской области и пытались уговорить врачей не увольняться, рассказывают медики.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Вдова Децла отказалась проводить ДНК-тест сына ради наследства
Вдова рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) решила не проводить ДНК-экспертизу сына для получения наследства.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
В МЧС прокомментировали обрушение перекрытия в магазине в Челябинске
Обрушилась бетонная плита перекрытия. Площадь обрушения составила 20 квадратных метров. Обстоятельства и причины происшествия уточняются.
Обновлено вчера в 23:21
Армия и оружие
Склад с боеприпасами под Ачинском разминируют сапёры из Москвы
В Красноярский край для разминирования склада с боеприпасами в деревне Каменка Ачинского района прибудут 70 специалистов международного противоминного центра Вооружённых сил РФ из Москвы.
Обновлено в 02:01
Общество
Госслужащим могут увеличить размер суточных выплат в командировках
Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ направил обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.
Обновлено в 00:52
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек
В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Торонто
Как сообщает местный телеканал Global News со ссылкой на источники в полиции, инцидент произошел в ночь на понедельник в популярном ночном клубе District 45.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Обновлено вчера в 16:33
Экономика
Названы самые популярные сладости у россиян
В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.
Обновлено в 00:56
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в провале учений НАТО в Черном море
В ходе недавней беседы с журналистами эксперт отметил, что учения закончились неудачей, так как Украине и ее западным союзникам пришлось отступить в акватории Черного моря по причине начала маневров российских кораблей неподалеку от Крымского полуострова.
Обновлено в 02:49
Политика
Роухани заявил, что война с Ираном была бы «матерью всех войн»
Война с Ираном была бы "матерью всех войн", заявил президент Ирана Хасан Роухани, чье выступление на встрече с руководством министерства иностранных дел страны транслировало государственное телевидение.
Обновлено в 02:53
Финансы
Фондовые рынки США пережили наибольшее падение с начала года
Котировки Apple упали более чем на 5%, IBM — почти на 4,5%. Это наибольшее падение с декабря 2018 года, отмечает Reuters.
Обновлено вчера в 16:21
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России
Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие
Польские СМИ: Плохое состояние военного флота России представляет угрозу
Обновлено в 02:28
Технологии
В России появятся офлайн-магазины AliExpress
В России появится первый партнер AliExpress, который будет продавать товары интернет-гипермаркета офлайн.
Обновлено в 01:13
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Музыка
Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа
Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия
В Германии мигрант покусал полицейского и служебную собаку
В немецком Ротвайле полиция задержала мигранта с ножом, который агрессивно вел себя с прохожими.
Обновлено вчера в 19:57
Футбол
«Рубин» сделал «Спартаку» предложение по Мельгарехо
Как сообщает «Спорт Бизнес Online», казанский уже сделал красно-белым предложение об аренде 28-летнего футболиста до конца нынешнего сезона.
Обновлено в 02:23
Кино
Американский режиссер Кевин Смит сравнил фильмы Marvel с сексом
В конце своего сообщения режиссёр заключает, что "Marvel: так же хорошо, как секс".
Обновлено в 02:47
Футбол
Черчесов: Чалов не играет в сборной, потому есть Дзюба
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным нападающим сборной России, поскольку есть Артём Дзюба.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Наука
Ученые нашли способ превратить соленую воду в пресную
Исследователи из Пристонского Университета нашли дешевый способ преобразования соленой воды в пресную.
Обновлено вчера в 20:43