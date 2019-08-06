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с чего всё началось

Самолеты дорабатывали с учетом эксплуатации и опыта, полученного в ходе операции в Сирии. «Супер Сухой» получил новые двигатели АЛ-41Ф1С (как у сверхманевренных Су-35). Благодаря такому двигателю самолет способен выполнять сложнейшие фигуры пилотажа.

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