Армия и оружие
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»Известия вчера в 19:17
Самолеты дорабатывали с учетом эксплуатации и опыта, полученного в ходе операции в Сирии. «Супер Сухой» получил новые двигатели АЛ-41Ф1С (как у сверхманевренных Су-35). Благодаря такому двигателю самолет способен выполнять сложнейшие фигуры пилотажа.
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с чего всё началось
Воздушно-космические силы России пополнятся «Супер Сухими». Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве. Самолеты дорабатывали с учетом эксплуатации и опыта, полученного в ходе операции в Сирии.Известиявчера в 19:17
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Зеленский назначил нового командующего операцией в Донбассе
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Политика
Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
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Происшествия
В Севастополе утонули две чемпионки мира по кикбоксингу
По словам нач. управления по гражданской защите Александра Веселкова, вчера 4.08 в яхт-клубе Юг, не обращая внимания на штормовое предупреждение по ТВ и по радио, ушли купаться в море и утонули две девушки, спортсменки, чемпионки, действующая и вице.
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Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
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Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочных
Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
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В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
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Армия и оружие
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
Какие знаки Зодиака разбогатеют в августе: астропрогноз
Небесные светила подскажут, каким знакам Зодиака в этом месяце повезет в финансовом плане, какие денежные вложения окажутся продуктивными, а от каких идеи следует отказаться, чтобы имеющееся.
Обновлено 04 августа в 03:22
Экономика
МВФ рассказал о влиянии цен на нефть и санкций на российскую экономику
Эксперты организации полагают, что уменьшение цен на топливо привело к падению роста ВВП на 0,65 процентного пункта Отмечается, что на российской экономике также негативно отразилась жесткая бюджетная политика, санкционное давление, а также финансовые и кредитно-денежные факторы.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Вооруженные силы Сирии возобновили боевые действия в Идлибе
Обновлено вчера в 10:10
Кино
Саймон Пегг и Ник Фрост снимутся в сериале про паранормальные явления
Саймон Пегг и Ник Фрост ранее вместе снимались в сериале «Долбанутые», а также комедийной трилогии «Кровь и мороженое», в которую входят «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Армагеддец».
Обновлено в 03:31
Авто
Названа стоимость купе и кабриолета BMW 840i
Опционально доступы спортивные сиденья от M-подразделения BMW (116 тысяч рублей) и пакет M Sport Plus (174 тысячи рублей), в который входят 20-дюймовые легкосплавные диски M, система контроля давления в покрышках, передние тормозные диски большего диаметра, ремни безопасности M и задний спойлер M для кузова «купе».
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
Неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе в северной части канадского города Торонто, семь человек получили ранения, сообщает местный телеканал Global News со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:07
Политика
Порошенко стал фигурантом дела из-за поездки на Мальдивы
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом еще одного дела. На этот раз политика подозревают в подделке документов.
Обновлено вчера в 19:50
Футбол
Наставник «Порту» дисквалифицирован на первый матч ЛЧ с «Краснодаром»
Как сообщает O Jogo, Сержиу Консейсау был дисквалифицирован еще в прошлом розыгрыше турнира, когда его комада вышла на ответный матч 1/4 финала против "Ливерпуля" с опозданием.
Обновлено вчера в 23:41
Музыка
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия
Полиция раскрыла квартирную кражу на 18 миллионов рублей
Полиция Петербурга задержала преступника, проникшего в квартиру и совершившего кражу на общую сумму в 18 640 000 рублей.
Обновлено в 02:32
Футбол
Ван Дейк дал совет Магуайру, как справиться с давлением
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк пожелал удачи и дал совет новичку «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру.
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Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь человек
Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на источники УМВД по региону.
Обновлено в 00:18
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
В Югре экс-главе отдела приставов грозит срок за видимость работы
Бывшего руководителя отдела судебных приставов по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району обвиняют в превышении полномочий, сообщили «Вестнику» в пресс-службе СКР по ХМАО.
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«Рубин» намерен арендовать у «Спартака» Мельгарехо
Обновлено в 03:28
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Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки по ипотеке, говорится в сообщении крупнейшего банка страны.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
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Технологии
Структура ФСБ получила право требовать блокировок сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ 30 июля получил право инициировать разделегирование доменов сайтов за нарушения закона, что позволит полностью их блокировать, пишет "Коммерсантъ".
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