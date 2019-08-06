Армия и оружие

Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»Известия вчера в 19:17

Воздушно-космические силы России пополнятся «Супер Сухими». Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве. Самолеты дорабатывали с учетом эксплуатации и опыта, полученного в ходе операции в Сирии.
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Специалисты рассказали о возможностях обновленного истребителя Су-30СМ1

Слово и Деловчера в 23:50

Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»

Известиявчера в 19:17

Стали известны способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»

ФАНвчера в 23:48

Названы способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»

Народные новостивчера в 23:03

Воздушно-космические силы России пополнятся «Супер Сухими»

Lenta.ruвчера в 22:39

Названы новые способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»

РЕН ТВвчера в 22:37

Способности модернизированных истребителей «Супер Сухой» раскрыли СМИ

Экономика сегоднявчера в 23:48
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Происшествия

Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД

Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

В Челябинске в супермаркете «Пятерочка» обрушились перекрытия

В Челябинске в супермаркете обрушилась плита перекрытий, сообщил РБК сотрудник пресс-центра ГУ МЧС РФ по Челябинской области Михаил Юрин.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

По меньшей мере шесть человек погибли, ещё восемь получили ранения в результате ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области.
Обновлено вчера в 23:47
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

В Ачинске эвакуируют жителей из-за взрывов на складе боеприпасов

Несколько тысяч человек планируется эвакуировать из ряда микрорайонов города Ачинска в Красноярском крае и близлежащих деревень из-за взрывов на складе боеприпасов в воинской части возле деревни Каменка.
Обновлено вчера в 11:07
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Крыма к России является одним из последствий "соперничества великих держав".
Обновлено вчера в 22:52
Общество

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Здоровье

2,5 тысячи медицинских работников не хватает в Алтайском крае

Формируется команда волонтеров, которые со школьной скамьи могут помогать врачам и медсестрам в медицинским организациях.
Обновлено вчера в 07:44
Армия и оружие

Южная Корея заявила о четвертом за две недели запуске ракет из КНДР

Как отмечает ТАСС, в администрации США следят за ситуацией с запуском КНДР снарядов в сторону Японского моря и проводят консультации на эту тему с Японией и Южной Кореей.
Обновлено вчера в 19:36
Политика

В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве

В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:53
Армия и оружие

Китай пообещал ответить на размещение ракет США

Обновлено вчера в 22:44
Футбол

Тренер сборной России по футболу: Чалов не играет, так как есть Дзюба

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным форвардом сборной России по футболу, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов 5 августа в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Обновлено вчера в 19:25
Общество

Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 15:03
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Тиля

Обновлено вчера в 13:46
Игры

Guardian Pro XP позволит играть и стримить где угодно

Кейс называется Guardian Pro XP и стоит 700 долларов (более 45 тысяч рублей по курсу).
Обновлено вчера в 15:04
Кино

Названы лучшие сериалы этого года

Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено вчера в 05:48
Авто

Audi выпустит сразу шесть новых RS-моделей

Подразделение Audi Sport в Ингольштадте планирует выпустить до конца 2019 года шесть автомобилей RS, одной из таких моделей станет Audi RS Q3 Sportback.
Обновлено вчера в 23:37
Армия и оружие

Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети

Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:04
Финансы

Новый виток торговой напряженности вызвал падение акций на Уолл-стрит

До открытия торговой сессии в Нью-Йорке бумаги упали на 3,8% из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем.
Обновлено вчера в 09:31
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика

Рианна раскритиковала реакцию Трампа на стрельбу в США

Американская певица Рианна раскритиковала президента США Дональда Трампа за реакцию на случаи массовой стрельбы в США.
Обновлено вчера в 20:45
Общество

Женщину-пилота не выпустили в загранрейс из-за штрафов и долгов

Пилот из Санкт-Петербурга не смогла вылететь в заграничный рейс из-за неоплаченных штрафов ГИБДД.
Обновлено вчера в 06:55
Авто

Новый ГОСТ на номера вступил в силу

Обновлено вчера в 04:15
Кино

Майк Мо рассказал, как Тарантино изобразил Брюса Ли в «Однажды в Голливуде»

Обновлено вчера в 21:43
Наука

Раскрыта тайна подземного моря под пустыней

Израильские исследователи Университета имени Бен-Гуриона изучили гигантский естестенный резервуар воды, располагающийся под пустыней Негев в Израиле и связанный с Нубийским водоносным слоем.
Обновлено вчера в 21:23
Финансы

Курс евро достиг 73 рублей впервые с середины июня

Курс евро к рублю вырос на 0,72% и достиг 72,97 рубля. В предыдущий раз такая отметка была зафиксирована 13 июня.
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие

США осудили планы Турции начать военную операцию в Сирии

Ранее в воскресенье президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.
Обновлено 04 августа в 18:26
Технологии

У AliExpress появятся офлайн-магазины в России

У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
Обновлено вчера в 19:48
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