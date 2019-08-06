Армия и оружие
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»Известия вчера в 19:17
Воздушно-космические силы России пополнятся «Супер Сухими». Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве. Самолеты дорабатывали с учетом эксплуатации и опыта, полученного в ходе операции в Сирии.
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Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
В Челябинске в супермаркете «Пятерочка» обрушились перекрытия
В Челябинске в супермаркете обрушилась плита перекрытий, сообщил РБК сотрудник пресс-центра ГУ МЧС РФ по Челябинской области Михаил Юрин.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области
По меньшей мере шесть человек погибли, ещё восемь получили ранения в результате ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области.
Обновлено вчера в 23:47
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
В Ачинске эвакуируют жителей из-за взрывов на складе боеприпасов
Несколько тысяч человек планируется эвакуировать из ряда микрорайонов города Ачинска в Красноярском крае и близлежащих деревень из-за взрывов на складе боеприпасов в воинской части возле деревни Каменка.
Обновлено вчера в 11:07
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Крыма к России является одним из последствий "соперничества великих держав".
Обновлено вчера в 22:52
Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Здоровье
2,5 тысячи медицинских работников не хватает в Алтайском крае
Формируется команда волонтеров, которые со школьной скамьи могут помогать врачам и медсестрам в медицинским организациях.
Обновлено вчера в 07:44
Армия и оружие
Южная Корея заявила о четвертом за две недели запуске ракет из КНДР
Как отмечает ТАСС, в администрации США следят за ситуацией с запуском КНДР снарядов в сторону Японского моря и проводят консультации на эту тему с Японией и Южной Кореей.
Обновлено вчера в 19:36
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:53
Армия и оружие
Китай пообещал ответить на размещение ракет США
Обновлено вчера в 22:44
Футбол
Тренер сборной России по футболу: Чалов не играет, так как есть Дзюба
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным форвардом сборной России по футболу, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов 5 августа в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Обновлено вчера в 19:25
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 15:03
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Тиля
Обновлено вчера в 13:46
Игры
Guardian Pro XP позволит играть и стримить где угодно
Кейс называется Guardian Pro XP и стоит 700 долларов (более 45 тысяч рублей по курсу).
Обновлено вчера в 15:04
Кино
Названы лучшие сериалы этого года
Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено вчера в 05:48
Авто
Audi выпустит сразу шесть новых RS-моделей
Подразделение Audi Sport в Ингольштадте планирует выпустить до конца 2019 года шесть автомобилей RS, одной из таких моделей станет Audi RS Q3 Sportback.
Обновлено вчера в 23:37
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:04
Финансы
Новый виток торговой напряженности вызвал падение акций на Уолл-стрит
До открытия торговой сессии в Нью-Йорке бумаги упали на 3,8% из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем.
Обновлено вчера в 09:31
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Рианна раскритиковала реакцию Трампа на стрельбу в США
Американская певица Рианна раскритиковала президента США Дональда Трампа за реакцию на случаи массовой стрельбы в США.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
Женщину-пилота не выпустили в загранрейс из-за штрафов и долгов
Пилот из Санкт-Петербурга не смогла вылететь в заграничный рейс из-за неоплаченных штрафов ГИБДД.
Обновлено вчера в 06:55
Авто
Новый ГОСТ на номера вступил в силу
Обновлено вчера в 04:15
Кино
Майк Мо рассказал, как Тарантино изобразил Брюса Ли в «Однажды в Голливуде»
Обновлено вчера в 21:43
Наука
Раскрыта тайна подземного моря под пустыней
Израильские исследователи Университета имени Бен-Гуриона изучили гигантский естестенный резервуар воды, располагающийся под пустыней Негев в Израиле и связанный с Нубийским водоносным слоем.
Обновлено вчера в 21:23
Финансы
Курс евро достиг 73 рублей впервые с середины июня
Курс евро к рублю вырос на 0,72% и достиг 72,97 рубля. В предыдущий раз такая отметка была зафиксирована 13 июня.
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие
США осудили планы Турции начать военную операцию в Сирии
Ранее в воскресенье президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.
Обновлено 04 августа в 18:26
Технологии
У AliExpress появятся офлайн-магазины в России
У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
Обновлено вчера в 19:48