Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на урокахLenta.ru 01:42

В России умирают в школах в год в среднем 1,4, если так можно сказать, ребенка на 100 тысяч учеников. В мире сердечные приступы случаются в среднем у 1,1 школьника. Но это цифра не смертей, а остановок сердца. Половину детей в мире в развитых странах спасают.

По данным телеканала, депутаты Госдумы планируют вернуть в российские учебные заведения врачебные кабинеты и начать допускать детей к урокам физкультуры только после заключения врача. Ранее сообщалось о ряде случаев смертей от остановки сердца на уроках физкультуры.

Шоу-бизнес Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году.

Политика Китай объявил о введении ответных пошлин на товары из США Китай в качестве ответных мер с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США.

Общество Минтруд предложил работодателям альтернативу трудоустройству инвалидов "Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов, в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида", - рассказали в министерстве.

Политика Климкин выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций против России Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Происшествия Медведев поручил проанализировать требования по безопасности в школах Вице-премьер Татьяна Голикова, МВД и Минпросвещения проанализируют достаточность существующих требований по обеспечению безопасности в школах в связи с происшествием в казанской гимназии.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в России Компания «АльфаСтрахование» опубликовала новый рейтинг самых угоняемых в России моделей автомашин.

Футбол Роналду оскорбил защитника «Ромы» Флоренци Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии.

Общество Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи Действующий временно исполняющий обязанности главы администрации сельского поселения Барвихинское в Одинцовском районе Московской области Андрей Ходырев ушел в неоплачиваемый отпуск и назначил вместо себя националиста Дмитрия Демушкина.

Политика В Индонезии около 500 сотрудников избиркомов скончались после выборов Более двух с половиной тысяч сотрудников индонезийского избиркома попали в больницы и четыреста девяносто шесть сотрудников умерли после подсчета голосов на выборах в стране, сообщают местные СМИ.

Общество Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.

Политика Стало известно, когда Рада назначит дату инаугурации Зеленского Спикер украинского парламента рассказал, что Рада планирует назначить дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на текущей пленарной неделе, которая пройдет 14-17 мая.

Спорт Кириллу Кокорину предложили стать участником группы «Ласковый май» Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил о том, что готов пригласить Кирилла Кокорина в состав музыкального коллектива, передает РИА "Новости".

Экономика «Автодор» не построил в 2018 году половину запланированных дорог Госкомпания «Российские автомобильные автодороги» (Автодор) не завершила работы по строительству и реконструкции 317,7 км дорог, что составляет 54,9% от планового показателя 2018 года, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Экономика Россию вновь ждет богатый урожай зерна USDA прогнозирует, что Россия соберет 38,4 млн т фуражного зерна – кукурузы, сорго, ячменя, ржи, овса, проса; всего урожай будет 115,4 млн т. Российский Минсельхоз пока сохраняет мартовский прогноз – примерно 118 млн т (+5% к 2018 г.), в том числе 75–78 млн т пшеницы.

Экономика В России расширят список подлежащих маркировке товаров Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Происшествия Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".

Музыка Шнуров заявил, что «Ленинград» должен «уступить дорогу молодым» Ранее Шнуров заявил, что стадионный тур "Ленинграда", в рамках которого группа выступит в девяти городах, станет последним.

Происшествия Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.

Политика Помпео отменил часть визита в Россию Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.