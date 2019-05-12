Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на урокахLenta.ru 01:42

В России умирают в школах в год в среднем 1,4, если так можно сказать, ребенка на 100 тысяч учеников. В мире сердечные приступы случаются в среднем у 1,1 школьника. Но это цифра не смертей, а остановок сердца. Половину детей в мире в развитых странах спасают.

По данным телеканала, депутаты Госдумы планируют вернуть в российские учебные заведения врачебные кабинеты и начать допускать детей к урокам физкультуры только после заключения врача. Ранее сообщалось о ряде случаев смертей от остановки сердца на уроках физкультуры.

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