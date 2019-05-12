Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на урокахLenta.ru 01:42

По данным телеканала, депутаты Госдумы планируют вернуть в российские учебные заведения врачебные кабинеты и начать допускать детей к урокам физкультуры только после заключения врача. Ранее сообщалось о ряде случаев смертей от остановки сердца на уроках физкультуры.

Политика В Индонезии около 500 сотрудников избиркомов скончались после выборов Более двух с половиной тысяч сотрудников индонезийского избиркома попали в больницы и четыреста девяносто шесть сотрудников умерли после подсчета голосов на выборах в стране, сообщают местные СМИ.

Политика В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита Помпео Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.

Происшествия Обыски начались в мэрии Якутска Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.

Шоу-бизнес Александр Цекало познакомил детей с молодой женой Александр Цекало познакомил детей с молодой женой По данным СМИ, ребята с девушкой поладили.

Экономика В России перестали чеканить копейки В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.

Политика РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.

Политика Замглавы администрации АБО Будаева возглавила округ вместо Доржиева Заместитель руководителя администрации Агинского Бурятского округа (АБО) Билигма Будаева 13 мая стала исполняющей обязанности главы администрации округа, сообщается на официальном портале региона.

Экономика Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое «Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.

Происшествия Автобус обстреляли из автомобиля в Москве В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.

Происшествия Полковник ФСБ помог бизнесменам обмануть чекистов Высокопоставленного сотрудника ФСБ арестовали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере за покровительство бизнесменам, которые должны были построить жилье для чекистов, но похитили деньги.

Транспорт Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на дорогах Генеральная прокуратура проверит законность установки частных комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).

Финансы Рубль подешевел к доллару и евро В свою очередь курс евро подрос на 32 копейки – до 73,46 рубля.

Футбол Зинченко вошёл в историю Премьер-Лиги Универсальный футболист "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины Александр Зинченко смог стать первым футболистом из Украины, кому довелось стать обладателем золотых медалей АПЛ два раза.

Шоу-бизнес Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась со своим возлюбленным Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась со своим возлюбленным Стоит отметить, что Мария и Влад встречались более двух лет, а в августе 2017 года в ряде СМИ даже появлялись слухи о помолвке дочери политика и ее возлюбленного.

Политика Россиянам упростили порядок оформления пенсий Россиянам, которые планируют уехать жить за границу, упростили порядок оформления пенсий. Новый регламент утвердило правительство РФ.

Общество В Югре у двух депутатов нашли поддельные дипломы У двух депутатов городской думы города Пыть-Ях, что на Крайнем Севере, нашли поддельные документы об образовании.

Общество Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри не имеют полной опеки над своим сыном Накануне неожиданно для многих выяснилось, что оказывается, Меган Маркл и принц Гарри юридически не имеют полной опеки над своим собственным ребенком.

Экономика СМИ предупредили о возможных перебоях с поставками молока этим летом Как рассказали изданию предприниматели, внедрение новой системы угрожает перебоями с поставками молочной продукции в федеральные сети и полной остановкой поставок в несетевые магазины.

Общество Роструд напомнил россиянам о следующих после майских длинных выходных «Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства», — сказали в пресс-службе.

Происшествия В Иркутске задержали членов банды, нападавших на людей В Иркутске задержали 6 членов банды, которая похищала людей и занималась вымогательством, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.