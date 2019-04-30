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Денис Мантуров раскрыл особенности парадного кабриолета AurusДни24 01:02
В преддверии парада Победы Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ, раскрыл особенности военного кабриолета от отечественной компании Aurus, призванного заменить на мероприятии открытые машины марки «ЗиЛ».
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