Раскрыты места хранения и размер ядерного арсенала СШАРоссийская газета 04:30

В интернете появилась информация об американском ядерном потенциале. Как сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists), сейчас у США имеется около 3800 ядерных боеголовок. Однако на средства доставки установлена лишь часть из них.

Технологии Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети» По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.

Экономика 5 мая вступят в силу правила идентификации пользователей мессенджеров 5 мая 2019 года вступят в силу Правила идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями (далее – организатор сервиса) (постановление Правительства РФ от 27 октября 2018 г. № 1279).

Происшествия В Петербурге начались задержания участников первомайского шествия В Санкт-Петербурге на Невском проспекте задержали нескольких участников согласованного первомайского шествия «Свободному Петербургу — свободные выборы».

Политика Путин освободил Бабича от должности посла РФ в Белоруссии Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Белоруссии, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Происшествия Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.

Шоу-бизнес Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.

Авто Lexus выпустит новую бюджетную модель в 2021 году Ожидается, что новая «бюджетная» модель Lexus перейдет на платформу TNGA, чтобы получить ряд преимуществ перед устаревшим CT.

Политика Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.

Политика Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Горшков» прибыл во Владивосток "Во Владивостоке экипаж отряда примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также пополнит запасы", - говорится в сообщении Тихоокеанского флота.

Политика Россиян отказались пускать в отель без признания Крыма украинским В Чехии отель Brioni Boutique Hotel потребовал от граждан России "признать" Крым украинским ради заселения. Об этом сообщает РИА "Новости".

Транспорт РЖД и авиакомпании в мае предоставят бесплатный проезд ветеранам ВОВ РЖД и авиакомпании в мае предоставят бесплатный проезд ветеранам ВОВ по случаю празднования годовщины Победы.

Кино Исполнитель роли Короля Ночи раскрыл мотивацию персонажа После выхода третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов» издание Variety взяло небольшое интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.

Общество На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Происшествия Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.

Политика Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии Прокуратура Красноярского края обратилась в Следственный комитет России с запросом о проведении доследственной проверки обстоятельств того, как губернатор Хакасии Валентин Коновалов избежал службы в рядах Российской армии.

Гаджеты «Яндекс» выпустит две новые «Яндекс.Станции» Компания «Яндекс» получила разрешение на ввоз в Евразийский экономический союз двух новых «умных» колонок – «Яндекс.Станции Мини» и «Яндекс.Станции Плюс».

Авто Сборка Kia Soul нового поколения началась в России Цены на «третий» KIA Soul в России стартуют от 1 029 000 рублей за базовую версию Classic с 1,6-литровым атмосферным мотором и «механикой».

Авто В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7% В апреле 2019 года средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 752 тыс. рублей.

Армия и оружие Появилось видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море В Минобороны России показали видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.

Политика В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР В городе Новошахтинск Ростовской области в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).