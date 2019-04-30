Армия и оружие

Раскрыты места хранения и размер ядерного арсенала СШАРоссийская газета 04:30

В интернете появилась информация об американском ядерном потенциале. Как сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists), сейчас у США имеется около 3800 ядерных боеголовок. Однако на средства доставки установлена лишь часть из них.
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Раскрыт ядерный арсенал США

Lenta.ruвчера в 13:30

Исследователи выяснили, каким ядерным арсеналом располагают США

Московский Комсомолецвчера в 22:33

Ядерный арсенал США оценен почти в четыре тысячи боеголовок

Газета.Ruвчера в 16:25

Подсчитан ядерный ракетный потенциал США

Известиявчера в 15:54

Стало известно, сколько ядерных боеголовок у США

ФАНвчера в 13:58

Эксперты раскрыли размер ядерного арсенала США

Life.ru00:51

Ядерный арсенал США оценен почти в четыре тысячи боеголовок

Интерфаксвчера в 11:41
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Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»

По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено 29 апреля в 04:46
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5 мая вступят в силу правила идентификации пользователей мессенджеров

5 мая 2019 года вступят в силу Правила идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями (далее – организатор сервиса) (постановление Правительства РФ от 27 октября 2018 г. № 1279).
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В Петербурге начались задержания участников первомайского шествия

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте задержали нескольких участников согласованного первомайского шествия «Свободному Петербургу — свободные выборы».
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Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

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Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа

View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
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Авто

Lexus выпустит новую бюджетную модель в 2021 году

Ожидается, что новая «бюджетная» модель Lexus перейдет на платформу TNGA, чтобы получить ряд преимуществ перед устаревшим CT.
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Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Обновлено в 05:47
Общество

В Риге прошло шествие против ликвидации русских школ

Обновлено в 05:25
Политика

Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму

Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Футбол

Опубликовано фото домашней формы «Реала» на сезон-2019/20

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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» прибыл во Владивосток

"Во Владивостоке экипаж отряда примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также пополнит запасы", - говорится в сообщении Тихоокеанского флота.
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Гаджеты

Официально: видеокарты AMD Radeon Navi выйдут в третьем квартале и будут стоить дешевле Radeon VII

Как сообщается, эти видеокарты будут дешевле Radeon VII, базовая стоимость которой на момент выпуска составила $700.
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Резкое падение атмосферного давления произойдет в четверг в столице.
Обновлено в 04:02
Политика

Россиян отказались пускать в отель без признания Крыма украинским

В Чехии отель Brioni Boutique Hotel потребовал от граждан России "признать" Крым украинским ради заселения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:31
Транспорт

РЖД и авиакомпании в мае предоставят бесплатный проезд ветеранам ВОВ

РЖД и авиакомпании в мае предоставят бесплатный проезд ветеранам ВОВ по случаю празднования годовщины Победы.
Обновлено вчера в 11:45
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«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам

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Исполнитель роли Короля Ночи раскрыл мотивацию персонажа

После выхода третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов» издание Variety взяло небольшое интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи.
Обновлено в 03:41
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Жена Зеленского купила пентхаус со скидкой у украинского бизнесмена

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Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

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Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей

Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Обновлено в 00:09
Общество

На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек

В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
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Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Политика

Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии

Прокуратура Красноярского края обратилась в Следственный комитет России с запросом о проведении доследственной проверки обстоятельств того, как губернатор Хакасии Валентин Коновалов избежал службы в рядах Российской армии.
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Гаджеты

«Яндекс» выпустит две новые «Яндекс.Станции»

Компания «Яндекс» получила разрешение на ввоз в Евразийский экономический союз двух новых «умных» колонок – «Яндекс.Станции Мини» и «Яндекс.Станции Плюс».
Обновлено в 05:26
Авто

Сборка Kia Soul нового поколения началась в России

Цены на «третий» KIA Soul в России стартуют от 1 029 000 рублей за базовую версию Classic с 1,6-литровым атмосферным мотором и «механикой».
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Авто

В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7%

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Армия и оружие

Появилось видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море

В Минобороны России показали видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:44
Политика

В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР

В городе Новошахтинск Ростовской области в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
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Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире

Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:59
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