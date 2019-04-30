Армия и оружие
Раскрыты места хранения и размер ядерного арсенала СШАРоссийская газета 04:30
В интернете появилась информация об американском ядерном потенциале. Как сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists), сейчас у США имеется около 3800 ядерных боеголовок. Однако на средства доставки установлена лишь часть из них.
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Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено 29 апреля в 04:46
Экономика
5 мая вступят в силу правила идентификации пользователей мессенджеров
5 мая 2019 года вступят в силу Правила идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями (далее – организатор сервиса) (постановление Правительства РФ от 27 октября 2018 г. № 1279).
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия
В Петербурге начались задержания участников первомайского шествия
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте задержали нескольких участников согласованного первомайского шествия «Свободному Петербургу — свободные выборы».
Обновлено в 06:12
Политика
Путин освободил Бабича от должности посла РФ в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Белоруссии, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа
View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Авто
Lexus выпустит новую бюджетную модель в 2021 году
Ожидается, что новая «бюджетная» модель Lexus перейдет на платформу TNGA, чтобы получить ряд преимуществ перед устаревшим CT.
Обновлено в 06:00
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Обновлено в 05:47
Общество
В Риге прошло шествие против ликвидации русских школ
Обновлено в 05:25
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Футбол
Опубликовано фото домашней формы «Реала» на сезон-2019/20
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» прибыл во Владивосток
"Во Владивостоке экипаж отряда примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также пополнит запасы", - говорится в сообщении Тихоокеанского флота.
Обновлено в 03:42
Гаджеты
Официально: видеокарты AMD Radeon Navi выйдут в третьем квартале и будут стоить дешевле Radeon VII
Как сообщается, эти видеокарты будут дешевле Radeon VII, базовая стоимость которой на момент выпуска составила $700.
Обновлено в 02:30
Общество
Синоптики спрогнозировали рекордно низкое давление 2 мая в Москве
Резкое падение атмосферного давления произойдет в четверг в столице.
Обновлено в 04:02
Политика
Россиян отказались пускать в отель без признания Крыма украинским
В Чехии отель Brioni Boutique Hotel потребовал от граждан России "признать" Крым украинским ради заселения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:31
Транспорт
РЖД и авиакомпании в мае предоставят бесплатный проезд ветеранам ВОВ
РЖД и авиакомпании в мае предоставят бесплатный проезд ветеранам ВОВ по случаю празднования годовщины Победы.
Обновлено вчера в 11:45
Футбол
«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам
Обновлено в 06:32
Кино
Исполнитель роли Короля Ночи раскрыл мотивацию персонажа
После выхода третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов» издание Variety взяло небольшое интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи.
Обновлено в 03:41
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей
Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Обновлено в 00:09
Общество
На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек
В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Политика
Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии
Прокуратура Красноярского края обратилась в Следственный комитет России с запросом о проведении доследственной проверки обстоятельств того, как губернатор Хакасии Валентин Коновалов избежал службы в рядах Российской армии.
Обновлено вчера в 03:39
Гаджеты
«Яндекс» выпустит две новые «Яндекс.Станции»
Компания «Яндекс» получила разрешение на ввоз в Евразийский экономический союз двух новых «умных» колонок – «Яндекс.Станции Мини» и «Яндекс.Станции Плюс».
Обновлено в 05:26
Авто
Сборка Kia Soul нового поколения началась в России
Цены на «третий» KIA Soul в России стартуют от 1 029 000 рублей за базовую версию Classic с 1,6-литровым атмосферным мотором и «механикой».
Обновлено вчера в 14:42
Авто
В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7%
В апреле 2019 года средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 752 тыс. рублей.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Появилось видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море
В Минобороны России показали видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:44
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР
В городе Новошахтинск Ростовской области в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено 29 апреля в 06:14
Спорт
Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире
Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:59