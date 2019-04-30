Армия и оружие
Раскрыты места хранения и размер ядерного арсенала СШАРоссийская газета 04:30
В интернете появилась информация об американском ядерном потенциале. Как сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists), сейчас у США имеется около 3800 ядерных боеголовок. Однако на средства доставки установлена лишь часть из них.
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Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны
Обновлено в 06:20
Политика
Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Общество
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Юрист прокомментировал приговор Ассанжа
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал RT решение лондонского суда приговорить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:37
Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Хоккей
«Локомотив» и Денис Алексеев договорились о продлении контракта
Агент игрока Шуми Бабаев и руководство «Локомотива» достигли договоренности о пролонгации контракта. Об этом Бабаев сообщил в инстаграме.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Политика
Что ждет Зеленского в случае его уступки России, рассказал Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что ждет новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского, если он уступит России.
Обновлено в 06:24
Происшествия
На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек
В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Общество
Первомайское шествие началось в Москве
Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
Обновлено в 03:00
Музыка
Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Обновлено в 07:09
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Гаджеты
Названы 10 самых популярных смартфонов в мире в 2018 году
В последней подвели итоги по продажам новых смартфонов на мировом и китайском рынках, а также рассказали о самых востребованных смартфонах за прошлый год.
Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море
Министерство обороны РФ опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Украинцев предложили лишать гражданства за паспорта РФ
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей восточных областей Украины.
Обновлено в 07:27
Общество
Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе
Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено вчера в 17:35
Хоккей
«Сибирь» подписала контракты с двумя финскими форвардами
30-летний Руохомаа записал на свой счет 33 очка (9+24) в 49 матчах. ⚡️Хоккейнный клуб "Сибирь" подписал однолетние контракты с двумя финскими нападающими: 31-летний Юусо Пуустинен и 30-летний Микаэль Руохомаа. https://t.co/ijYEuIp5Tw Добро пожаловать, парни!/tervetuloa, kaverit! pic.twitter.com/IH0RH5x1Vg – Hockey Club Sibir (@hcsibir) 1 мая 2019 г.
Обновлено в 04:35
Финансы
Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето
Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
В Риге прошло шествие против ликвидации русских школ
Массовое шествие в знак протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения прошло в среду в Риге.
Обновлено в 05:25
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55