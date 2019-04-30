Армия и оружие

Раскрыты места хранения и размер ядерного арсенала СШАРоссийская газета 04:30

В интернете появилась информация об американском ядерном потенциале. Как сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists), сейчас у США имеется около 3800 ядерных боеголовок. Однако на средства доставки установлена лишь часть из них.
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Эксперты раскрыли размер ядерного арсенала США

Life.ru00:51

Раскрыт ядерный арсенал США

Lenta.ruвчера в 13:30

Ядерный арсенал США оценен почти в четыре тысячи боеголовок

Газета.Ruвчера в 16:25

Подсчитан ядерный ракетный потенциал США

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Стало известно, сколько ядерных боеголовок у США

ФАНвчера в 13:58

Исследователи выяснили, каким ядерным арсеналом располагают США

Московский Комсомолецвчера в 22:33

Ядерный арсенал США оценен почти в четыре тысячи боеголовок

Интерфаксвчера в 11:41
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Политика

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны

Обновлено в 06:20
Политика

Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Общество

Новый император Японии Нарухито вступил на престол

В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
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Юрист прокомментировал приговор Ассанжа

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал RT решение лондонского суда приговорить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
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Авто

Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta

Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
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«Локомотив» и Денис Алексеев договорились о продлении контракта

Агент игрока Шуми Бабаев и руководство «Локомотива» достигли договоренности о пролонгации контракта. Об этом Бабаев сообщил в инстаграме.
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Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
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Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Политика

Что ждет Зеленского в случае его уступки России, рассказал Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что ждет новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского, если он уступит России.
Обновлено в 06:24
Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек

В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Звезда «Реальных пацанов» поздравила с днем рождения Филиппа Киркорова

Обновлено в 06:10
Космос

Космический камень со скоростью 61 000 километров в час ударил по Луне

Обновлено в 02:41
Политика

Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму

Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Общество

Первомайское шествие началось в Москве

Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
Обновлено в 03:00
Музыка

Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Спорт

CAS отклонил апелляцию бегуньи Семени по поводу мужских гормонов

Обновлено в 07:41
Спорт

Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира

Обновлено в 07:09
Происшествия

Массовая драка с ножами произошла в Москве

В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Футбол

В «Ливерпуле» обратились к фанатам после инцидентов в Барселоне

Обновлено в 08:00
Гаджеты

Названы 10 самых популярных смартфонов в мире в 2018 году

В последней подвели итоги по продажам новых смартфонов на мировом и китайском рынках, а также рассказали о самых востребованных смартфонах за прошлый год.
Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море

Министерство обороны РФ опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Дочь Александра Абдулова растет его точной копией

12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Украинцев предложили лишать гражданства за паспорта РФ

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей восточных областей Украины.
Обновлено в 07:27
Общество

Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе

Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено вчера в 17:35
Хоккей

«Сибирь» подписала контракты с двумя финскими форвардами

30-летний Руохомаа записал на свой счет 33 очка (9+24) в 49 матчах. ⚡️Хоккейнный клуб "Сибирь" подписал однолетние контракты с двумя финскими нападающими: 31-летний Юусо Пуустинен и 30-летний Микаэль Руохомаа. https://t.co/ijYEuIp5Tw Добро пожаловать, парни!/tervetuloa, kaverit! pic.twitter.com/IH0RH5x1Vg – Hockey Club Sibir (@hcsibir) 1 мая 2019 г.
Обновлено в 04:35
Финансы

Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето

Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.
Обновлено вчера в 23:21
Общество

В Риге прошло шествие против ликвидации русских школ

Массовое шествие в знак протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения прошло в среду в Риге.
Обновлено в 05:25
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
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