Армия и оружие

Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»REGNUM 16:03

Новейшая управляемая ракета «Гром-Э1» и планирующая ракета «Гром-Э2» разработаны корпорацией «Тактическое ракетное оружие» и предназначаются для вооружения самолётов всех типов, в том числе, Су-57.
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с чего всё началось

Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения «Гром»

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) раскрыла основные тактико-технические характеристики новейших управляемых авиационных средств поражения (АСП) "Гром", в том числе управляемой крылатой ракеты "Гром-Э1" и управляемого крылатого планирующего боеприпаса "Гром-Э2".
ТАСС07:06

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Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»

Известия17:15

Названы характеристики новейших авиационных ракет «Гром»

Газета.Ru13:13

Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»

REGNUM16:03

Раскрыты характеристики оружия для Су-57

Взгляд.ру13:43

Раскрыты ТТХ ракеты «Гром-Э1» и ПАБ «Гром-Э2» для Су-57 и не только

Военное обозрение10:35

Стали известны характеристики новейших авиационных ракет «Гром»

Российская газета09:45

Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения «Гром»

ТАСС07:06
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Политика

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В Гонконге демонстранты призвали к всеобщей забастовке

В Гонконге участники акции протеста против поправок к закону об экстрадиции призвали к всеобщей забастовке.
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Отмечается, что в правоохранительные органы обратился коллега погибшего, после того как его знакомый не вышел на работу.
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Политика

МИД Пакистана вызвал посла Индии из-за решения о статусе Кашмира

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Политика

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В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.
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Общество

Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин

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Ранее, в 2017 году, «Бавария» уже брала игрока «Реала» в аренду — это был полузащитник Хамес Родригес.
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Галкин запечатлел нежные объятия Пугачёвой и Вайкуле в Юрмале

В конце ролика можно увидеть, как Пугачева нежно попрощалась со своей подругой Вайкуле и оперной дивой.
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Футбол

«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова

Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
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Британия объявила о присоединении к коалиции США в Ормузском проливе

Великобритания присоединится к международной коалиции во главе с США по патрулированию Ормузского пролива для обеспечения безопасного судоходства.
Обновлено в 17:56
Экономика

Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд

В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
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Музыка

Скончался композитор и певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 10:28
Космос

Заправка в космос: в России создают проект подзарядки спутников на орбите

Подзарядка на автомате Проект «космической бензоколонки» разработала группа ученых Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского –– крупнейшего политехнического вуза Минобороны, рассказали «Известиям» в академии.
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Армия и оружие

Турция проведет новую военную операцию в Сирии

Власти Турции неоднократно проводили операции против Рабочей партии Курдистана, которую считают террористической.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия

Из-за взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС

Обновлено в 17:22
Происшествия

ВШЭ пообещала помощь задержанным за одиночные пикеты студентам

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Зеленский поменял командующего операцией в Донбассе

Обновлено в 13:56
Происшествия

Трамп обрушил стоимость акций компаний, выпускающих видеоигры

Стоимость акций крупнейших компаний, выпускающих видеоигры, упала после того, как президент США Дональд Трамп в своей речи в понедельник обвинил их в пропаганде насилия, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской биржи.
Обновлено в 17:22
Армия и оружие

В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Политика

ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
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Авто

В Японии заметили обновленный Toyota Land Cruiser 200

На дорогах Японии была замечена новая версия Toyota Land Cruiser 200.
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Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки

Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.
Обновлено в 18:16
Экономика

Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы

В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 19:00
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