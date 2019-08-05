Армия и оружие
Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»REGNUM 16:03
Новейшая управляемая ракета «Гром-Э1» и планирующая ракета «Гром-Э2» разработаны корпорацией «Тактическое ракетное оружие» и предназначаются для вооружения самолётов всех типов, в том числе, Су-57.
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с чего всё началось
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) раскрыла основные тактико-технические характеристики новейших управляемых авиационных средств поражения (АСП) "Гром", в том числе управляемой крылатой ракеты "Гром-Э1" и управляемого крылатого планирующего боеприпаса "Гром-Э2".ТАСС07:06
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