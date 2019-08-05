Армия и оружие

Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»Известия 17:15

В корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), производящей крылатые авиационные ракеты «Гром-Э1» и «Гром-Э2», рассказали об основных характеристиках боеприпасов. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил ТАСС.
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с чего всё началось

Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения «Гром»

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) раскрыла основные тактико-технические характеристики новейших управляемых авиационных средств поражения (АСП) "Гром", в том числе управляемой крылатой ракеты "Гром-Э1" и управляемого крылатого планирующего боеприпаса "Гром-Э2".
ТАСС07:06

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Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»

Известия17:15

Раскрыты характеристики оружия для Су-57

Взгляд.ру13:43

Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения «Гром»

ТАСС07:06

Названы характеристики новейших авиационных ракет «Гром»

Газета.Ru13:13

Раскрыты ТТХ ракеты «Гром-Э1» и ПАБ «Гром-Э2» для Су-57 и не только

Военное обозрение10:35

Стали известны характеристики новейших авиационных ракет «Гром»

Российская газета09:45

Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»

REGNUM16:03
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После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС

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Футболист рассказал о беседе с главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером .
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Петербургские власти решили продать акции авиакомпании «Россия»

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«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова

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Скончался композитор и певец Вилли Токарев

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ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов

Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.
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Редакция «Новой газеты» запустила петицию с требованием закрыть дело о массовых беспорядках

Политическим террором, развязанным против народа правоохранительными органами, считают уголовное дело против участников протестов в редакции «Новой газеты».
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Политика

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Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
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Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов

Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
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Армия и оружие

Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД

Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
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Политика

Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного

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Политика

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Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян

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Как отмечается, такое падение индексов связывают с усилением торговой войны между США и Китаем.
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«Динамо» согласовало трансфер нападающего «Боруссии»

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Трамп намерен ввести смертную казнь за массовые убийства

Президент США внес распоряжение в Минюст страны о разработке комплекса мер по скорейшему введению смертной казни за совершение преступлений на почве нетерпимости.
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Транспорт

Россиян предупреждают о забастовке в лондонском аэропорту Хитроу

Россияне, которые приобрели билеты на самолеты, отправляющиеся из Хитроу 5 и 6 августа, или прибывающие в Лондон в эти дни, могут столкнуться с переносом, задержкой или отменой рейсов.
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