Армия и оружие
Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»Известия 17:15
В корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), производящей крылатые авиационные ракеты «Гром-Э1» и «Гром-Э2», рассказали об основных характеристиках боеприпасов. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил ТАСС.
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с чего всё началось
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) раскрыла основные тактико-технические характеристики новейших управляемых авиационных средств поражения (АСП) "Гром", в том числе управляемой крылатой ракеты "Гром-Э1" и управляемого крылатого планирующего боеприпаса "Гром-Э2".ТАСС07:06
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