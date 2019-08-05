Армия и оружие

Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»Профиль вчера в 20:31

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», производящая крылатые авиационные ракеты «Гром-Э1» и «Гром-Э2», раскрыла основные характеристики этих боеприпасов, передаёт ТАСС.
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с чего всё началось

Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения «Гром»

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) раскрыла основные тактико-технические характеристики новейших управляемых авиационных средств поражения (АСП) "Гром", в том числе управляемой крылатой ракеты "Гром-Э1" и управляемого крылатого планирующего боеприпаса "Гром-Э2".
ТАССвчера в 07:06

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Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»

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Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения «Гром»

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Газета.Ruвчера в 13:13

Стали известны характеристики новейших авиационных ракет «Гром»

Российская газетавчера в 09:45

Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»

REGNUMвчера в 16:03
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