Лесные пожары
Раскрыты катастрофические последствия пожаров в СибириLenta.ru 07:49
Специалисты заявили, что дым и продукты сгорания от масштабных пожаров в Сибири может способствовать усилению глобального потепления и увеличить скорость таяния льдов в Арктике.
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Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Обновлено в 07:52
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ
Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
Обновлено в 08:28
Политика
Трамп хочет заключить сделку с Россией по контролю над вооружением
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о своем намерении заключить соглашение с Российской Федерацией по вопросу контроля над вооружением.
Обновлено в 02:27
Экономика
Apple снизила чистую прибыль на 8,4%
Компания Apple по итогам 9 месяцев 2018/19 финансового года сообщила о сокращении прибыли на 8,44% — до 41,57 млрд долларов, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:14
Экономика
Объяснен смысл хранения полковниками ФСБ 12 миллиардов рублей
Найденные у арестованных полковников ФСБ России 12 миллиардов рублей, вероятно, собирались вывести за границу или продать.
Обновлено в 09:28
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Здоровье
Соцсети: из Рязанской ОДКБ массово увольняются врачи и медсестры
В хирургическом отделении ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой начались массовые увольнения медработников: 12 врачей и 20 медсестер написали заявления по собственному желанию.
Обновлено в 04:51
Общество
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами
Обновлено в 03:40
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Политика
Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст
Украинский президент Владимир Зеленский отказался от подарка в виде его бюста и назвал "ужасным". Об этом сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Одного из пропавших при паводке в Иркутской области нашли живым
Один из семи пропавших без вести при паводке в Иркутской области обнаружен живым.
Обновлено в 09:22
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Игры
Стала доступна браузерная версия Diablo
Команда Rivsoft выпустила браузерную Diablo.
Обновлено в 06:35
Политика
Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии
Twitter приостановил действие аккаунта российской дипмиссии в Сирии, сообщили в посольстве России в ЮАР.
Обновлено в 07:05
Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляция
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Жительницу Нижнего Новгорода задержали за избиение сына клюшкой
Уголовное дело об истязании ребенка возбудили против жительницы Нижнего Новгорода, которая систематически избивала сына хоккейной клюшкой, женщина задержана, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 05:30
Общество
Утвержден список потенциально опасных собак
Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 01:23
Общество
Практика публичных извинений в Чечне коснулась подростков
Телесюжет с извинениями 16-летнего подростка за критику в адрес властей Чечни вызвал возмущение местных жителей.
Обновлено 29 июля в 06:48
Происшествия
В Тюмени из-за наркотиков задержан высокопоставленный судебный пристав
В областной столице задержан Айрат Халлиулин - замначальника одного из отделов УФССП.
Обновлено в 06:34
Космос
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала с Байконура
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-12», сообщает 31 июля пресс-служба Роскосмоса.
Обновлено в 08:32
Политика
Зеленский пригласил Лукашенко на Украину
Обновлено в 05:36
Футбол
Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Политика
Врио главы Калмыкии рассказал Путину о проблемах с водой
Обновлено в 08:00