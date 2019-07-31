Лесные пожары
Раскрыты катастрофические последствия пожаров в СибириLenta.ru 07:49
Специалисты заявили, что дым и продукты сгорания от масштабных пожаров в Сибири может способствовать усилению глобального потепления и увеличить скорость таяния льдов в Арктике.
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с чего всё началось
Эксперты предупредили, что дым и продукты горения от масштабных пожаров в Сибири могут привести к усилению глобального потепления и ускорить процесс таяния льдов в Арктике, пишет CBS News.Московский Комсомолец09:22
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