Шоу-бизнес
Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористовГазета.Ru 04:50
Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна. По информации СМИ, его выступление на частном корпоративе обойдется в €50 тыс. (свыше трех с половиной миллионов рублей).
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с чего всё началось
По одному артистов зовут чаще всего для того, чтобы провести мероприятие, а заодно и «спеть, сплясать, рассмешить». Но мастера юмора готовы на корпоративах отработать и настоящие сольники, пусть и сравнительно короткие - по 30 - 40 минут. Максим Галкин 50 тыс. евро (3 млн 581 тыс. руб.).Комсомольская правдавчера в 18:05
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От 700 тысяч до нескольких миллионов. СМИ сравнили доходы российских юмористов
Телеканал 360°вчера в 20:14
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Комсомольская правдавчера в 18:05
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:28, Вашингтон
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