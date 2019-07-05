Кассиршу банка из Башкирии Луизу Хайруллину, похитившую более 20 миллионов рублей и пустившуюся в бега вместе с семьей, выдали собственные дети. Об этом в пятницу, 5 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Правоохранители Башкирии, которые задержали кассиршу банка Луизу Хайруллину, сбежавшую с более чем 20 млн рублей, вычислили ее местонахождение по SIM-карте. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в полиции.

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