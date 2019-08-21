Политика

Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряковLenta.ru 07:17

Предполагается, что обмен состоится до конца августа. В то же время источник в окружении украинского лидера заявил, что соответствующая договоренность сторон была достигнута еще в начале июля после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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с чего всё началось
Переговоры об обмене гражданами России и Украины, удерживаемыми на территории каждой из этих стран, вышли на финальную стадию, сообщает
 «Коммерсантъ».
РБК06:20

Подробнее о событии

Россия и Украина готовы к обмену моряков и заключенных

Газета.Ru10:10

СМИ узнали детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков

Московский Комсомолец07:53

СМИ: Россия и Украина до конца августа могут обменяться задержанными

Ведомости07:08

Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков

Lenta.ru07:17

«Коммерсантъ»: Россия передаст Украине задержанных моряков до конца августа

Дождь07:11

Россия и Украина до конца августа могут обменяться задержанными и осужденными

Эхо Москвы07:31

Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных

РБК06:20
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Происшествия

Создатель Музея русской иконы погиб в Греции

Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Политика

Трамп и Макрон решили пригласить Россию на саммит G7

Обновлено в 04:15
Политика

Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии

Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено в 10:12
Происшествия

35 пассажиров рейса в Мадрид травмировались из-за турбулентности

Обновлено в 08:05
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Политика

Глава «Рустави 2» уволил оскорбившего Путина ведущего

Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия сообщил на пресс-конференции об увольнении нескольких сотрудников, среди которых ведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров.
Обновлено вчера в 09:48
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки

По словам врача, турецкие медики добились "некоторых успехов" в лечении: по улучшению состояния дыхательной недостаточности, но сейчас у ребенка сохраняется выраженный отек головного мозга и сердечная недостаточность.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес

Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы

У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Авто

В Сети появилось изображение салона нового Kia Mohave

Американское издание Motor1 опубликовало 21 августа изображение интерьера нового кроссовера Kia Mohave, премьера которого состоится в 2020 году.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества

Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Энергетика

Нефть «взяла курс» на отметку $61

Сегодня на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется выше психологического уровня $60 за баррель.
Обновлено в 00:12
Наука

В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких

Обновлено 19 августа в 01:36
Политика

Беспокойство Путина оправданно: красивые доклады не заменят врачей

Беспокойство президента России Владимира Путин «о провальной ситуации» в первичном звене здравоохранения вполне оправданно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя слова Путина о российском здравоохранении.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Подростка ударило током на детской площадке в Москве

Подростка ударило током, когда он взялся за фонарный столб на детской площадке в столице.
Обновлено в 10:03
Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Обновлено в 03:20
Происшествия

В Краснодаре задержали четырех участников ночной перестрелки

Обновлено в 07:36
Политика

WP рассказала, сколько США хотели предложить Дании за Гренландию

Американская администрация обсуждала возможность предложить Дании ежегодные выплаты в 600 миллионов долларов за передачу Гренландии в бессрочное владение, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 08:33
Футбол

«Монако» арендовал у «Лестера» Слимани

Нападающий сборной Алжира по футболу Ислам Слимани перешел на правах аренды из "Лестера" в "Монако", сообщается на сайте монегасков.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в поджоге мужчины на юге Москвы

В Москве по горячим следам задержаны двое подозреваемых в поджоге человека.
Обновлено в 10:53
Происшествия

В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома

Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Транспорт

Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание «России»

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:16
Происшествия

Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта

Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли с грунта фюзеляж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку на поле с кукурузой в Подмосковье.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

В Вологодской области вертолет упал в реку

Вертолет задел линию электропередачи и упал в реку в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 11:03
Политика

Суд не стал снимать Шипулина с выборов в Госдуму

Обновлено в 08:11
Наука

Возникновение психических расстройств связано с загрязнением воздуха

Исследование, благодаря которому ученые обнаружили корреляцию между частотой психических расстройств и уровнем загрязненности воздуха, проводилось на более чем обширных выборах данных — это, в частности, информация о состоянии здоровья 151 млн жителей США, а также аналогичные данные 1.44 млн жителей Дании.
Обновлено в 07:11
Общество

Девушка устроила селфи-фотосессию в метро Нью-Йорка и прославилась

Девушка устроила селфи-фотосессию прямо в вагоне поезда метрополитена Нью-Йорка.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Посольство сообщило о состоянии похищенных пиратами россиян

Ранее сообщалось, что с атакованного у берегов Камеруна судна «Мармалайта» были похищены восемь моряков, в том числе трое россиян — капитан, старший помощник и главный механик.
Обновлено в 10:02
Происшествия

СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям

Обновлено вчера в 19:14
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