с чего всё началось

Предполагается, что обмен состоится до конца августа. В то же время источник в окружении украинского лидера заявил, что соответствующая договоренность сторон была достигнута еще в начале июля после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков

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