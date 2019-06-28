Армия и оружие
Раскрыты архивные данные о первых испытаниях «Калашникова»Газета.Ru 09:29
Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны России раскрыло архивные документы о первых испытаниях автоматов "Калашникова" в 1943-1945 годах.
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Минобороны России рассекретило уникальные архивные документы о первых испытаниях автомата Калашникова.ТАСС01:03
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