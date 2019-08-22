Общество

Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на российскую экономикуLenta.ru вчера в 23:14

Сокращенная рабочая неделя в России может привести к падению производительности труда, а также к дефициту сотрудников в отраслях, где работают круглосуточно. Об этом «Известиям» рассказал член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали влияние четырехдневной рабочей недели на экономику

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков уверен, что нововведение может пагубно отразиться и здоровье людей, которым придется работать не по восемь, а по 10 часов.
Известиявчера в 19:58

Подробнее о событии

Экономисты назвали главные опасности перехода на четырехдневную рабочую неделю

URA.Ru06:32

Названы плюсы и минусы ввода короткой рабочей недели в России

Телеканал 360°01:51

Эксперты рассказали о влиянии четырехдневной рабочей недели на экономику РФ

Аргументы и Фактывчера в 21:07

Эксперты рассказали о влиянии четырехдневной рабочей недели на экономику

Реальное времявчера в 23:34

Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на российскую экономику

Lenta.ruвчера в 23:14

Эксперты до конца сентября оценят идею сокращения рабочей недели

ФедералПрессвчера в 22:48

Эксперты спрогнозировали влияние четырехдневной рабочей недели на экономику

Известиявчера в 19:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:22, Ашберн
Политика

Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8

Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.
Обновлено в 08:03
Киберспорт

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:03
Шоу-бизнес

После расставания с мужем Лолита перестала готовить

Не считая душевных переживаний и терзаний, расставание со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, похоже, пошло Лолите Милявской на пользу.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Сотрудник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков

Инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» скончался от передозировки наркотиками. Об этом сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 07:14
Происшествия

Адвокат сообщила об окончании расследования дела братьев Магомедовых

Обновлено в 07:29
Кино

Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину

Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено в 07:32
Энергетика

РБК: Треть доходов бюджета России связана с нефтью и газом

При подсчете нефтегазовых доходов в расширенном понимании РБК получил сумму в 10,5 трлн рублей — это поступления по всем налогам, акцизам и пошлинам от компаний по добыче нефти и газа в 2018 году.
Обновлено в 06:12
Происшествия

На Урал направили комиссию МВД, где полицейских задержали за изнасилование

Обновлено в 07:41
Культура

Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле

Латвийская певица Лайма Вайкуле провела собственный фестиваль "Рандеву" в Юрмале в то время, когда "Новая волна" должна была вернуться в Латвию, тем самым показав, что "наш конкурс там не нужен", рассказал в интервью газете "Аргументы и факты" российский композитор Игорь Крутой.
Обновлено в 07:49
Транспорт

Миллион петербуржцев получат новые станции метро в начале сентября

Обновлено в 07:36
Происшествия

В Чечне на газовой заправке произошел взрыв

Газовая заправка взорвалась в селе Серноводское Сунженского района Чечни. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава района Назарбек Терхоев.
Обновлено в 06:37
Общество

Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину

Обновлено в 06:00
Происшествия

В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами

Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Здоровье

6 изменений во вкусе, которые говорят о проблемах со здоровьем

Изменения во вкусе могут говорить о травмах головы, инфекциях верхних дыхательных путей, гипотериозе, сахарном диабете, синдроме Кушинга, стоматологических инфекциях, а также о раке ротовой полости.
Обновлено в 06:52
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено 20 августа в 22:59
Политика

Мэрия Москвы не согласовала акции протеста 31 августа

Мэрия Москвы отказалась согласовать три акции протеста оппозиции 31 августа. При этом мэрия не предложила ни одной альтернативной площадки.
Обновлено в 08:10
Теннис

Игорь Андреев: Пока рано говорить об участии Шараповой в матче «Кубка Федерации» против Румынии

Капитан сборной России Игорь Андреев прокомментировал возможное участие Марии Шараповой в квалификационном матче "Кубка Федерации" против команды Румынии.
Обновлено в 06:58
Наука

У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев

Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено вчера в 06:49
Политика

Партия Берлускони настаивает на кабинете правого центра

"Правительство не может рождаться в лаборатории на основе контракта, и опыт последнего кабинета продемонстрировал, что нужен опыт, подготовка, общие идеи и программы, которые вырабатываются до выборов, а не после", - отметил политик.
Обновлено в 06:58
Киберспорт

«МегаФон» проведет 5G-турнир по Dota 2 в России

В соревновании поучаствует российский коллектив по Dota 2 — Winstrike Team.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие

Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

Обновлено в 04:51
Политика

Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.
Обновлено в 05:32
Политика

Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве

Обновлено в 07:16
Кино

Вышел трейлер «Бомбы» с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби

К обвинениям присоединилась Мегин Келли (Терон). В результате Айлз подал в отставку.
Обновлено в 04:53
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Музыка

Певице Наргиз запретили исполнять песни Фадеева

Певица Наргиз Закирова сообщила, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева исполнять созданные им композиции.
Обновлено в 08:16
Политика

Над Донецком подняли российский флаг

Обновлено в 02:43
Общество

«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году

«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное