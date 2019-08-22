Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков уверен, что нововведение может пагубно отразиться и здоровье людей, которым придется работать не по восемь, а по 10 часов.

с чего всё началось

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