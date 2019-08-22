Общество
Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на российскую экономикуLenta.ru вчера в 23:14
Сокращенная рабочая неделя в России может привести к падению производительности труда, а также к дефициту сотрудников в отраслях, где работают круглосуточно. Об этом «Известиям» рассказал член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов.
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Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков уверен, что нововведение может пагубно отразиться и здоровье людей, которым придется работать не по восемь, а по 10 часов.Известиявчера в 19:58
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Эксперты рассказали о влиянии четырехдневной рабочей недели на экономику РФ
Аргументы и Фактывчера в 21:07
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:22, Ашберн
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Мэрия Москвы отказалась согласовать три акции протеста оппозиции 31 августа. При этом мэрия не предложила ни одной альтернативной площадки.
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Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
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