Общество
Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на российскую экономикуLenta.ru вчера в 23:14
Сокращенная рабочая неделя в России может привести к падению производительности труда, а также к дефициту сотрудников в отраслях, где работают круглосуточно. Об этом «Известиям» рассказал член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов.
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Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели. Это следует из перечня поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам июньского выступления на Международной конференции труда в Женеве.Известиявчера в 17:01
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Источник: ЕС поддержит возвращение России в G7 после выполнения минских соглашений
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Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
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Общество
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Обновлено в 01:01
Происшествия
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В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
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Игры
Разработчик Codemasters подтвердил внешний вид девкитов PlayStation 5
Старший художник студии Codemasters Мэттью Стотт прокомментировал появившийся в Сети патент на девкит консоли PlayStation 5. В своём Twitter он подтвердил внешний вид устройства, добавив, что такие же находятся в офисе разработчиков.
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Вышел трейлер «Бомбы» с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби
К обвинениям присоединилась Мегин Келли (Терон). В результате Айлз подал в отставку.
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Обновлено в 04:06
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«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
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Главный редактор украинского портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов призвал Украину готовиться к войне с Россией.
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Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случаев продажи на территории страны «манифеста» Брентона Тарранта, который устроил бойню в мечетях города Крайстчёрч.
Обновлено в 03:47
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Робот "Федор" и космонавты на борту Международной космической станции поздравили россиян с Днем государственного флага России.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Иран представил ЗРК собственного производства «Бавар-373»
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Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено 20 августа в 22:05
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Экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24 представили к госнаградам
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Общество
Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой в августе
Обновлено в 04:16
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В МЧС рассказали о жертвах пожара в жилом доме в Саратове.
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Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
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Политика
Трое задержанных на Украине россиян готовятся к обмену
Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена.
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