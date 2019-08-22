Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели. Это следует из перечня поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам июньского выступления на Международной конференции труда в Женеве.

с чего всё началось

Сокращенная рабочая неделя в России может привести к падению производительности труда, а также к дефициту сотрудников в отраслях, где работают круглосуточно. Об этом «Известиям» рассказал член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов.

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