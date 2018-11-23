Политика

Раскрыто содержание трудовых договоров наемников ЧВК Вагнера
Lenta.ru
08:41

В начале военной кампании в Сирии командировки наемников могли длиться до полугода. Сейчас, по словам Аверина, срок составляет ровно три месяца. С выездом за границу проблем не возникает, несмотря на то, что пограничники, вероятно, знают, зачем мужчины отправляются в Сирию.
Lenta.ru08:41
с чего всё началось
Русская служба «Би-би-си» выпустила
 расследование о том, чем сейчас занимаются бойцы ЧВК в Сирии и как частная армия связана с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют основателем и главным спонсором ЧВК, через сеть подставных компаний.
Дождь06:30

Подробнее о событии

«Три дня на проверку и тест на полиграфе»: Якобы боец ЧВК сдал пароли и явки BBC

Царьград09:49

«Би-би-си»: связанные с Пригожиным компании построили часовню в память о погибших бойцах ЧВК «Вагнер»

Новая газета08:44

Раскрыто содержание трудовых договоров наемников ЧВК Вагнера

Lenta.ru08:41

В Краснодарском крае появилась часовня в память о погибших в Сирии российских добровольцах

Эхо Москвы09:01

Российский наемник похвастался зарплатой бойцов ЧВК в Сирии. Платят даже тем, кто не воюет

URA.Ru05:12

Тренировка по разгону митингов и часовня в память о добровольцах. Главное из расследования «Би-би-си» о ЧВК «Вагнера»

Дождь06:30

Би-Би-Си: Вагнеровцы в Сирии учились разгонять митинги

Грани.ру03:42
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:05, Ашберн
Политика

Екатеринбург проиграл в борьбе за право провести «Экспо-2025»

Обновлено в 12:00
Политика

Лавров и де Мистура проводят переговоры в Риме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура проводят переговоры в итальянской столице.
Обновлено в 11:59
Политика

Президент России прилетел в Крым

Обновлено в 09:53
Политика

МИД РФ: Кто не хочет слушать Лаврова, тому придется слушать Шойгу

Дипломат напомнил, что у России всегда есть ответы на любой ход событий, поэтому США следует трезво оценивать положение дел.
Обновлено в 11:50
Политика

ФСО отчиталась об успешном проведении первого этапа учений в Кремле

Первый этап плановых учений в Кремле прошел успешно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы охраны (ФСО).
Обновлено в 11:20
Политика

Президент Сербии Вучич обсудил кризис в Косове с еврокомиссаром Ханом

Президент Сербии Александар Вучич обсудил в пятницу ситуацию в непризнанном Косове по телефону с еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Йоханнесом Ханом.
Обновлено в 10:21
Политика

Тимошенко заявила о «массовом бегстве» жителей Украины из страны

Обновлено в 11:41
Армия и оружие

ВСУ провели учения на побережье Азовского моря

Обновлено в 11:57
Политика

Родные жертв крушения «Боинга» над Донбассом подали в суд на Россию

Родственники жертв крушения малайзийского «Боинга» над Донбассом подали иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает голландское издание Nederlandse Omroep Stichting (NOS).
Обновлено в 12:00
Политика

Захарова прокомментировала запрет Украины на ввоз пяти российских книг

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет со стороны Госкомтелерадио Украины на ввоз пяти книжных изданий из России.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие

Постпред РФ при ОЗХО обвинил США в потворстве химическому терроризму

Поддерживая действующие на территории Сирии экстремистские группировки, США, по сути, «потворствуют» химическому терроризму.
Обновлено в 11:57
Политика

В Еврокомиссии прокомментировали ситуацию вокруг Гибралтара

Работа над решением вопроса Гибралтара в рамках договоренностей о Brexit продолжается, сказал представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн на брифинге в пятницу.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие

США предупредили о вероятности ошибок из-за С-300 в Сирии

Поставка Россией зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Сирию увеличит вероятность ошибок, подобной той, которая произошла с российским Ил-20, заявил «РИА Новости» спецпредставитель госсекретаря США по Сирийской арабской республике (САР) Джеймс Джеффри.
Обновлено в 11:23
Политика

Начальника ГРУ Игоря Коробова похоронили на Троекуровском кладбище

Начальник Главного управления Генштаба (ранее ГРУ) Вооруженных сил России Игорь Коробов похоронен 23 ноября на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 10:17
Политика

Захарова назвала записи из Солсбери попыткой Лондона отвлечь от Brexit

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые видеозаписи, на которых изображены подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, являются попыткой Лондона отвлечь общественность от Brexit.
Обновлено в 06:51
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