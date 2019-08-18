Инцидент произошел в частном доме в селе Патрикеево на Садовой улице.

с чего всё началось

Перед расправой над членами своей семьи подросток написал записку. Накануне, 18 августа, в Ульяновской области 16-летний подросток убил 5 членов своей семьи, в том числе двух 4-летний детей.

Под Ульяновском подросток убил всю свою семью

Политика Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Театры Курентзис вернется только на фестиваль Директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов рассказал о планах, связанным с руководством Дягилевским фестивалем в 2020 году.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Экономика Минимальный размер оплаты труда повысят В 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 12 130 рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.

Происшествия В ДТП на Московской пострадали восемь человек Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной службе спасения, на пересечении улиц Московская и Горького произошло столкновение пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №11, и автомобиля такси марки Datsun on-DO.

Политика После критики Зеленского украинского блогера внесли на «Миротворец» Украинский блогер Александр Скубченко, который недавно раскритиковал указ президента Владимира Зеленского об упрощенном предоставлении украинского гражданства "преследуемым" россиянам, внесен в базу скандального сайта "Миротворец" как "враг Украины".

Финансы Курс доллара снизился до 66,33 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля.

Космос Судно «Алтай» отправилось к «оттаявшим» на Арктике новым островам Сушу, которую ранее скрывали ледники, заметили из космоса Спасательное буксирное судно "Алтай" и гидрографический корабль "Горизонт" в составе экспедиции Северного флота отправились к берегам Арктики, чтобы подтвердить открытие новых островов, сообщает пресс-служба ведомства.

Армия и оружие Взрыв под Северодвинском: станции мониторинга радиации не дают данные Как отметил Зербо, станции в Дубне и Кирове перестали передавать информацию через два дня после взрыва 8 августа на военном полигоне ВМФ России под Северодвинском в Архангельской области.

Армия и оружие Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористов Сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

Гаджеты Глава Xiaomi намекает на возможную дату презентации Redmi Note 8 Пользователи сети спросили представителя компании возможна ли презентация телевизора Redmi совместно с новым Redmi Note 8. Глава Xiaomi ответил на вопрос смайликами, а среди них был и смайл с поднятым вверх пальцем.

Экономика В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.

Общество Эксперты оценили стоимость сборов ребенка в школу Жителям столицы собрать ребенка в школу обойдется в 3326 рублей, причем за год цена выросла на пять процентов.

Культура Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+» Известные певицы Пелагея и Валерия, культовый актер Михаил Боярский и мэтр российской эстрады Лев Лещенко согласились стать наставниками популярного музыкального шоу «Голос-60+».

Политика Филарет заявил о желании Константинопольского патриарха ликвидировать Киевскую патриархию Константинопольский патриарх Варфоломей считает необходимым как можно скорее ликвидировать Киевскую патриархию, заявил председатель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).