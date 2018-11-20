Происшествия

Раскрыто содержание аудиозаписи последних минут жизни Джамала Хашогги
Ридус
18:39

Турецкие СМИ раздобыли и раскрыли содержание аудиозаписи, запечатлевшей последние 11 минут жизни саудовского журналиста, писателя и общественного деятеля Джамала Хашогги.
Ридус18:39

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Обнародованы новые подробности убийства саудовского журналиста Хашукджи

Комсомольская правда15:28

СМИ раскрыли содержание 11-минутной записи последних минут жизни Хашкаджи

РБК13:02

Появились шокирующие подробности жестокого убийства саудовского журналиста

URA.Ru13:00

Опубликована расшифровка аудиозаписи жестокого убийства Хашогджи

Взгляд.ру12:59

Опубликованы новые подробности смерти Хашукджи

Телеканал 360°12:36

Турецкое издание описало аудиозапись последних минут жизни журналиста Хашогги

Дождь14:54

Появились новые подробности жестокого убийства Хашкуджи

Lenta.ru10:56
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Происшествия

СК опубликовал видео с места инцидента в Шереметьево

Обновлено в 19:38
Происшествия

Двоих следователей СК задержали при получении взятки

Двое следователей были задержаны при получении взятки в размере не менее 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Обновлено в 18:22
Происшествия

Россиянку Богдану Осипову освободят, когда ее дети приедут в Канзас

В Соединенных Штатах Америки суд постановил освободить россиянку Богдану Осипову, когда ее дети приедут в штат Канзас.
Обновлено в 19:12
Происшествия

Более 50 человек погибли при взрыве в Кабуле

Более 50 человек погибли в результате взрыва во дворце бракосочетаний в столице Афганистана Кабуле.
Обновлено в 19:32
Происшествия

Сбой в движении поездов произошел на Кольцевой линии московского метро

Обновлено в 16:10
Происшествия

Губернатор пообещал наказания за самоубийство затравленной школьницы

Губернатор Смоленской области Алексей Островский взял под личный контроль расследование самоубийства 14-летней школьницы после травли и жалоб на бедность.
Обновлено в 18:06
Происшествия

В Северодвинске учительница била школьников скакалкой

Обновлено в 17:20
Происшествия

Опубликовано видео задержания в Москве участника теракта в Буденновске

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания в Москве боевика, участвовавшего 23 года назад в теракте в Буденновске.
Обновлено в 16:59
Происшествия

На Украине военный получил ранение при взрыве на полигоне

Обновлено в 18:20
Происшествия

В МЧС сообщили о резком росте числа пожаров в российских ТРЦ

Первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян заявил о том, что за год в России на 64,5% выросло число пожаров в торгово-развлекательных центрах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:05
Происшествия

Пара из Нижнего Новгорода, занявшаяся сексом в метро, заплатит штраф

Обновлено в 19:17
Происшествия

Врачи баскетбольного клуба «Спартак» спасли жизнь пассажиру самолета

Обновлено в 19:14
Происшествия

Номинанту российской премии «Поэт года» дали 19 лет за каннибализм

Мужчину, который в 2016 году номинировался на национальную премию «Поэт года», приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 19:34
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Британец умер во время празднования излечения от рака

Обновлено в 19:52
Происшествия

Полковник Росгвардии в одиночку пресек массовую драку на МКАД

Заместитель командира ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве Евгений Макрушин пресек массовую драку на МКАД.
Обновлено в 16:12
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Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
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