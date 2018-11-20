Происшествия
Раскрыто содержание аудиозаписи последних минут жизни Джамала Хашогги
Раскрыто содержание аудиозаписи последних минут жизни Джамала ХашоггиРидус18:39
Турецкие СМИ раздобыли и раскрыли содержание аудиозаписи, запечатлевшей последние 11 минут жизни саудовского журналиста, писателя и общественного деятеля Джамала Хашогги.
Ридус18:39
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Происшествия
СК опубликовал видео с места инцидента в Шереметьево
Обновлено в 19:38
Происшествия
Двоих следователей СК задержали при получении взятки
Двое следователей были задержаны при получении взятки в размере не менее 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Обновлено в 18:22
Происшествия
Россиянку Богдану Осипову освободят, когда ее дети приедут в Канзас
В Соединенных Штатах Америки суд постановил освободить россиянку Богдану Осипову, когда ее дети приедут в штат Канзас.
Обновлено в 19:12
Происшествия
Более 50 человек погибли при взрыве в Кабуле
Более 50 человек погибли в результате взрыва во дворце бракосочетаний в столице Афганистана Кабуле.
Обновлено в 19:32
Происшествия
Сбой в движении поездов произошел на Кольцевой линии московского метро
Обновлено в 16:10
Происшествия
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Губернатор Смоленской области Алексей Островский взял под личный контроль расследование самоубийства 14-летней школьницы после травли и жалоб на бедность.
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Происшествия
В Северодвинске учительница била школьников скакалкой
Обновлено в 17:20
Происшествия
Опубликовано видео задержания в Москве участника теракта в Буденновске
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Происшествия
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Обновлено в 18:20
Происшествия
В МЧС сообщили о резком росте числа пожаров в российских ТРЦ
Первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян заявил о том, что за год в России на 64,5% выросло число пожаров в торгово-развлекательных центрах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:05
Происшествия
Пара из Нижнего Новгорода, занявшаяся сексом в метро, заплатит штраф
Обновлено в 19:17
Происшествия
Врачи баскетбольного клуба «Спартак» спасли жизнь пассажиру самолета
Обновлено в 19:14
Происшествия
Номинанту российской премии «Поэт года» дали 19 лет за каннибализм
Мужчину, который в 2016 году номинировался на национальную премию «Поэт года», приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 19:34
Происшествия
Британец умер во время празднования излечения от рака
Обновлено в 19:52
Происшествия
Полковник Росгвардии в одиночку пресек массовую драку на МКАД
Заместитель командира ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве Евгений Макрушин пресек массовую драку на МКАД.
Обновлено в 16:12