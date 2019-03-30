Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12Известия 06:59

Ак-12 - автомат, производства концерна «Калашников», который уже поступает на вооружение российской армии и заменит АК-74М. АК-12 принят на вооружение сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ в конце 2018 года. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

с чего всё началось

Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев. Инновация предназначена для десантников.

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