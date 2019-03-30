Армия и оружие

Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12Известия 06:59

Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев. Инновация предназначена для десантников.
Читать в источнике
с чего всё началось

Разработчик раскрыл ноу-хау новейшего АК-12

Ак-12 - автомат, производства концерна «Калашников», который уже поступает на вооружение российской армии и заменит АК-74М. АК-12 принят на вооружение сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ в конце 2018 года. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.
ТК Звездавчера в 11:17

Подробнее о событии

Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12

Комсомольская правда09:43

Видео: Разработчик раскрыл ноу-хау новейшего АК-12

Российская газета06:10

У нового автомата «Калашникова» появилось ноу-хау

РЕН ТВ07:51

Разработчик рассказал об особенности новейшего АК-12

РИА Новости07:18

Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12

Известия06:59

В «Калашникове» раскрыли особенности новейшего АК-12

Взгляд.ру08:06

Новый АК-12 в пылевой камере: стрельба из самого надежного автомата в мире

ТК Звезда06:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Наука

Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление

Обновлено вчера в 16:36
Шоу-бизнес

Вера Брежнева преподнесла дочери на 18-летие неожиданный подарок

30 марта старшая дочь Веры Брежневой Соня празднует совершеннолетие. Певица сделала наследнице, пожалуй, самый лучший подарок.
Обновлено в 12:50
Космос

Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

Обновлено в 05:21
Экономика

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено в 06:05
Общество

Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России

Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Происшествия

В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике

На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Гибель российского автогонщика попала на видео

На чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике погиб член одного из экипажей. Видео появилось на YouTube-канале «360».
Обновлено в 12:46
Здоровье

Учёные назвали причину частых походов в туалет по ночам

Обновлено в 12:37
Здоровье

Выздоровели 10 детей, заразившихся в онкобольнице гепатитом С

В Амурской области 10 онкобольных детей, заразившихся в больнице гепатитом С, вылечились.
Обновлено в 08:11
Общество

В Госдуме дали оценку раздевшимся ради флешмоба учительницам

Ранее 25 марта сообщалось, что директор школы №13 в Барнауле вынудила уволиться учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из-за опубликованных в сети фото в закрытом спортивном купальнике.
Обновлено в 07:20
Футбол

«Бавария» потеряла очки в выездном матче Бундеслиги с «Фрайбургом»

«Бавария» не сумела победить «Фрайбург» в гостевом матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.
Обновлено в 12:27
Политика

Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко

Обновлено вчера в 13:22
Культура

В Москве началась церемония награждения лауреатов кинопремии «Ника»

Награждение лауреатов старейшей национальной кинопремии "Ника" началось в субботу в Москве.
Обновлено в 12:43
Политика

Анджелина Джоли призвала женщин к участию в миротворчестве ООН

Обновлено вчера в 16:34
Футбол

Динамо — Локомотив 0:1

«Динамо» не создало особо опасных моментов, чтобы отыграться. В данный момент «Локомотив» с 38 очками идет вторым в турнирной таблице.
Обновлено в 08:55
Политика

Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии

Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Москве загорелся спорткомплекс «Олимпийский»

Пожар произошел в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 12:12
Происшествия

В отделе полиции в Казани обнаружили тело следователя

Специальная комиссия устанавливает причины смерти следователя, чье тело с огнестрельным ранением обнаружено 30 марта в одном из отделов полиции в Казани.
Обновлено в 04:09
Здоровье

Каноистка из Португалии родила в коме

В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

«Закончить по-мужски»: как Алдонин разберется с Фроловым

Евгений Алдонин, бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, выступил в шоу Андрея Малахова, где рассказал об иске экс-возлюбленной к хоккеисту Александру Фролову, а также поведал, как относится к решению своей дочери жить с бабушкой и дедушкой после смерти артистки, а не с ним.
Обновлено в 12:13
Политика

Байдена обвинили в домогательствах

Бывшего вице-президента США и потенциального кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байдена обвинила в сексуальных домогательствах бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес, которая написала об этом в статье для издания The Cut.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие

Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160

Обновлено вчера в 16:26
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114

Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже

В ответ на действия манифестантов полиция применила слезоточивый газ.
Обновлено в 13:11
Гаджеты

Компания Xiaomi готовит анонс 20 новых продуктов

Компания включила в свои планы производство 20 новых продуктов, в скором времени состоится анонсирование изделий.
Обновлено в 09:09
Авто

Новый корейский бренд NeuWai показал в Сеуле автомобили будущего

Компания Songuo Motors представила на автосалоне в Сеуле свои первые модели нового бренда NeuWai.
Обновлено в 10:21
Политика

Венгрия хочет получать азербайджанский газ

Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года «приобщиться» к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане и поставкам, предназначенным для Европы.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес

Ольга Орлова посочувствовала родителям Жанны Фриске

Орлова вспоминает, что когда Фриске впервые рассказала ей о своем диагнозе, та сперва не могла в это поверить, бросилась рыдать, но спустя некоторое время свыклась с мыслью о смертельном диагнозе Жанны.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха

Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Обновлено в 02:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
АК-12
Автомат
Автомат Калашникова образца 2012 года, разработка концерна «Калашников».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное