Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены ПорошенкоГазета.Ru 01:24

Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве. Однако выяснилось, что Марина Порошенко родом из Семипалатинска, где в СССР проходили ядерные испытания.
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Стало известно настоящее место рождения супруги Порошенко

РЕН ТВ02:41

СМИ назвали настоящее место рождения жены Порошенко

РИА Новости02:13

За тысячи км от Киева. СМИ обнародовали настоящее место рождения Марины Порошенко

Украина.ру06 апреля в 07:50

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Газета.Ru01:24

Журналисты выяснили, где на самом деле родилась жена Порошенко

URA.Ru03:45

Родилась на ядерном полигоне: СМИ рассказали о новых фактах из жизни супруги Порошенко

Рамблер06 апреля в 10:31

СМИ назвали настоящее место рождения супруги Порошенко

Известия02:00
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Происшествия

На Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области начался пожар

Обновлено в 03:00
Происшествия

Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Обновлено вчера в 20:51
Шоу-бизнес

Дарья Сагалова стала мамой в третий раз

Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.
Обновлено вчера в 09:45
Экономика

Медведев утвердил госпрограмму научно-технологического развития РФ

Госпрограмма "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" разработана с учетом нацпроектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика".
Обновлено в 03:56
Общество

В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Политика

Ягланд назвал потрясением для Европы возможный выход России из СЕ

Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы (СЕ) должны потрясти Евросоюз.
Обновлено вчера в 18:57
Политика

ЦИК Украины потребовал провести дебаты Порошенко и Зеленского в студии

ЦИК Украины потребовал, чтобы дебаты Зеленского и Порошенко прошли в студии телевизионного канала «Суспильный», сообщает агентство «РБК Украина».
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева не будет мириться с изменой мужа и подаст на развод

47-летняя Лера Кудрявцева не готова простить измену своему супругу и намерена сразу подать на развод, если это подтвердится.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций

Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 9 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Финансы

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
Обновлено вчера в 23:30
Финансы

Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи на открытии торгов превысил 2554 пункта, обновив исторический максимум.
Обновлено в 03:39
Общество

Матерившейся на уроке томской учительнице объявили выговор

Обновлено в 03:03
Армия и оружие

Стреляющий бревнами танк Т-80 попал на видео

В интернете появились кадры, на которых видно, как российский танк Т-80 произвел выстрел поленом.
Обновлено в 00:04
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Экономика

В России для автомобилистов хотят ввести два новых налога

Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связали с тем, что ранее в Минтрансе РФ рассматривали возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 01:09
Футбол

Футболист ПСЖ отметился худшим промахом в истории

Комментаторы отметили, что форвард допустил худший промах в истории футбола. Мяч после его касания покатился от линии ворот к штанге.
Обновлено в 02:21
Происшествия

В селе Приамурья убиты мужчина и его 11-летняя дочь

Следствие возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и его 11-летней дочери в селе Ивановка Ивановского района Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.
Обновлено в 01:10
Общество

Названы самые бизнес-активные регионы России

Доля малого бизнеса в экономике России составляет около 20 процентов ВВП, при том, что в развитых европейских странах она превышает 50 процентов.
Обновлено в 00:40
Транспорт

Водителям рекомендуют отказаться от поездок на юго-восток Москвы

Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения рекомендует московским водителям отказаться от поездок на личных автомобилях на юго-восток Москвы, сообщение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.
Обновлено в 02:53
Кино

В Доме кино простятся с Алексеем Булдаковым

В понедельник, 3 апреля, в московском Доме кино состоится прощание с народным артистом РФ, исполнителем главной роли в фильме «Особенности национальной охоты» Алексеем Булдаковым, который скончался в возрасте 68 лет.
Обновлено в 02:45
Футбол

«Локомотив» и «Зенит» поделили очки в Черкизове

Обновлено вчера в 14:51
Здоровье

Сезон открыт: клещи покусали 17 свердловчан

В Свердловской области к сегодняшнему дню от укусов клещей пострадали уже 17 человек. Из них 11 – это жители Екатеринбурга.
Обновлено в 02:56
Политика

Путин считает необходимым следовать принципу свободы интернета

«Убеждён, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечивать все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 03:55
Экономика

Число ИП в России впервые превысило количество компаний

Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Политика

Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери

Посольство России в Лондоне отреагировало в Twitter на статью The Mirror о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.
Обновлено в 02:29
Общество

В рамках реновации построят в три раза больше жилья, чем снесут

Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции

Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
Обновлено в 02:11
Здоровье

Больницы по всему миру атаковал устойчивый к лекарствам грибок-убийца

В больницах нескольких американских штатов распространился необычайно живучий и очень опасный грибок Candida auris: он атакует пациентов с ослабленной иммунной системой и может привести к летальному исходу.
Обновлено в 02:38
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