Раскрыто настоящее место рождения жены ПорошенкоГазета.Ru 01:24

Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве. Однако выяснилось, что Марина Порошенко родом из Семипалатинска, где в СССР проходили ядерные испытания.

Политика Зеленский согласился на дебаты с Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом Житель Великобритании Чарли Роули, отравленный нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, в минувшую субботу провел встречу с российским послом в Лондоне Александром Яковенко в его резиденции.

Кино В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.

Происшествия В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.

Происшествия Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.

Политика Эрдоган заявил о готовности Турции к военной операции в Сирии Встреча лидеров двух стран пройдет на фоне обострения вооруженного конфликта на севере Сирии и столкновений между курдскими отрядами и турецкими военными.

Происшествия На берег Черного моря вынесло 130 кг кокаина Полиция Румынии проверяет побережье Черного моря после того, как волнами вынесло пакеты со 130 кг кокаина, передает "Би-би-си".

Политика СМИ узнали о расследовании ФБР в отношении Коломойского Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало расследование в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.

Здоровье В пяти штатах США зафиксировали вспышку кишечной палочки Большинство штаммов E.coli безвредные, но некоторые штаммы могут вызывать тяжелое пищевое отравление В американских штатах Кентукки, Джорджия, Огайо, Теннеси и Виргиния зафиксировали вспышку заболеваний, вызванных кишечной палочкой.

Шоу-бизнес Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой На репетиции у Пугачевой уже побывал музыкальный критик Артур Гаспарян.

Хоккей «Салават Юлаев» обыграл «Авангард» Счет был открыт юлаевцами на третьей минуте игры. До конца первого периода «Авангард» счет сравнял.

Политика Путин заявил о необходимости обеспечивать свободу интернета В заявлении, которое собравшимся озвучил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, указывается, что необходимо и «впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», сообщает агентство ТАСС.

Политика Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.

Транспорт В Саратове перестали ходить 13 автобусных маршрутов В Саратове приостановили свою работу 13 автобусных маршрутов. Об этом сегодня, 8 апреля, информирует городская администрация.

Шоу-бизнес Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.

Энергетика Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторные топлива не обсуждалось с нефтяными компаниями.

Политика Порошенко отстранил от должности губернатора Одесской области Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении главы Одесской области Максима Степанова.

Общество Власти с 1 мая запустят мониторинг качества питания в школах Власти с 1 мая запускают по всей стране мониторинг качества питания в образовательных учреждениях.

Гаджеты Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.

Политика Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».

Армия и оружие В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи "Односторонняя военная кампания" сил фельдмаршала Халифы Хафтара против Триполи ставит под угрозу жизнь и лучшее будущее ливийцев, поэтому Ливийская национальная армия должна немедленно прекратить наступление на столицу, заявили в США.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская показала сына-именинника Актриса Елизавета Боярская опубликовала семейную фотографию, сделанную в день рождения ее старшего сына.

Армия и оружие Новейшие истребители Су-57 направятся в Крым Как сообщает издание, сейчас решается вопрос в какую именно авиачасть будут направлены новейшие истребители пятого поколения – в 3-й смешанный авиаполк (дислоцирован в Крымске) или в 38-й истребительный авиационный полк на аэродроме "Бельбек" под Севастополем.

Армия и оружие Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море Разведывательные и ударные корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea Shield — 2019 в Чёрном море.

Спорт Олимпийский чемпион Крюков объявил о завершении карьеры лыжника Чемпион Олимпийских игр-2010 по лыжному спорту Никита Крюков объявил о завершении своей международной профессиональной карьеры.