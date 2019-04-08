Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены ПорошенкоГазета.Ru 01:24
Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве. Однако выяснилось, что Марина Порошенко родом из Семипалатинска, где в СССР проходили ядерные испытания.
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За тысячи км от Киева. СМИ обнародовали настоящее место рождения Марины Порошенко
Украина.ру06 апреля в 07:50
Родилась на ядерном полигоне: СМИ рассказали о новых фактах из жизни супруги Порошенко
Рамблер06 апреля в 10:31
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Большинство штаммов E.coli безвредные, но некоторые штаммы могут вызывать тяжелое пищевое отравление В американских штатах Кентукки, Джорджия, Огайо, Теннеси и Виргиния зафиксировали вспышку заболеваний, вызванных кишечной палочкой.
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Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой
Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой На репетиции у Пугачевой уже побывал музыкальный критик Артур Гаспарян.
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«Салават Юлаев» обыграл «Авангард»
Счет был открыт юлаевцами на третьей минуте игры. До конца первого периода «Авангард» счет сравнял.
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Путин заявил о необходимости обеспечивать свободу интернета
В заявлении, которое собравшимся озвучил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, указывается, что необходимо и «впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», сообщает агентство ТАСС.
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Кассовые сборы фильма «Шазам» удивили аналитиков
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Российская компания Aviar Motors опубликовала новые фотографии электрического спорткара R67.
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Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива
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Власти с 1 мая запускают по всей стране мониторинг качества питания в образовательных учреждениях.
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Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море
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