Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены ПорошенкоГазета.Ru 01:24
Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве. Однако выяснилось, что Марина Порошенко родом из Семипалатинска, где в СССР проходили ядерные испытания.
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Родилась на ядерном полигоне: СМИ рассказали о новых фактах из жизни супруги Порошенко
Рамблер06 апреля в 10:31
За тысячи км от Киева. СМИ обнародовали настоящее место рождения Марины Порошенко
Украина.ру06 апреля в 07:50
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В России для автомобилистов хотят ввести два новых налога
Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связали с тем, что ранее в Минтрансе РФ рассматривали возможность заменить транспортный налог экологическим.
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Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился на работу врачом после выхода из психбольницы, где находился после жестокого убийства одноклассника.
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Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции
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Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
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«Сеть»* стала 30-й организацией, вошедшей в список ФСБ.
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В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
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В Екатеринбурге осуждены четверо полицейских
Свердловский областной суд огласил приговор четверым сотрудникам полиции, которых обвиняли в превышении должностных полномочий.
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Энергетика
Доходы России от экспорта нефти снизились на 7,3%
Доходы России от экспорта нефти в январе-феврале снизились на 7,3% по сравнению с январем-февралем 2018 г. до $18,1 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).
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Более половины россиян не поддерживают закон о неуважении к власти
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Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России
Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
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Российский лыжник Никита Крюков объявил о завершении спортивной карьеры.
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