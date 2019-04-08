Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены ПорошенкоГазета.Ru 01:24

Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве. Однако выяснилось, что Марина Порошенко родом из Семипалатинска, где в СССР проходили ядерные испытания.
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Украинские СМИ назвали Семипалатинск местом рождения жены Порошенко

РБК04:49

Родилась на ядерном полигоне: СМИ рассказали о новых фактах из жизни супруги Порошенко

Рамблер06 апреля в 10:31

СМИ назвали настоящее место рождения жены Порошенко

РИА Новости02:13

СМИ назвали настоящее место рождения супруги Порошенко

Известия02:00

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Газета.Ru01:24

Журналисты выяснили, где на самом деле родилась жена Порошенко

URA.Ru03:45

За тысячи км от Киева. СМИ обнародовали настоящее место рождения Марины Порошенко

Украина.ру06 апреля в 07:50
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Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирован Анатолий Мукасей

Обновлено в 04:18
Происшествия

В МВД проверяют сообщение об изнасиловании женщины полицейским

Обновлено в 05:32
Авто

В России стартовали продажи дизельных седанов Audi A8

Представители немецкой марки в России объявили о начале приема заказов на дизельную модификацию флагманского седана Audi A8, которая оказалась самой доступной вариацией модели на российском рынке.
Обновлено в 05:02
Культура

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 05:09
Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Политика

В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций

Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Происшествия

ГИБДД задумалась о переобучении попавших в аварию водителей-новичков

ГИБДД России задумалась о переобучении водителей-новичков, которые в первые два года своего водительского стажа попали в ДТП.
Обновлено в 05:49
Политика

Коломойский потребовал у Украины $2 млрд

Бизнесмен Игорь Коломойский намерен потребовать от Украины компенсацию в $2 млрд за национализацию одного из своих крупнейших активов — «Приватбанка».
Обновлено в 04:55
Происшествия

Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Единоборства

Макгрегор похвалил Лобова за победу в кулачных боях

Обновлено в 06:44
Происшествия

В Кузбассе пропал пятнадцатилетний подросток

Пятнадцатилетний подросток пропал 7 апреля в Прокопьевске Кемеровской области, сообщает ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 06:36
Общество

Минкомсвязь предлагает разрешить иностранцам напрямую владеть 20% СМИ

Минкомсвязь подготовила поправки к закону «О СМИ», касающиеся ограничения иностранного владения российскими средствами массовой информации.
Обновлено в 06:16
Здоровье

Минздрав назвал регионы России с самым распространенным детским раком

Немного отстают от антилидеров Сахалин, Хабаровский край, Омская, Архангельская, Смоленская области, а также Пермский край и Санкт-Петербург, где заболеваемость держится на уровне 16-20 человек на 100 тысяч несовершеннолетних.
Обновлено в 05:12
Энергетика

Сечин раскритиковал правительство РФ из-за потерь нефтяников

Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин раскритиковал правительство России за меры, которые власти принимают для компенсации потерь нефтяных компаний.
Обновлено в 04:39
Экономика

В России для автомобилистов хотят ввести два новых налога

Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связали с тем, что ранее в Минтрансе РФ рассматривали возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 01:09
Происшествия

Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился на работу врачом после выхода из психбольницы, где находился после жестокого убийства одноклассника.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции

Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
Обновлено в 02:11
Политика

Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским

Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:20
Финансы

Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи на открытии торгов превысил 2554 пункта, обновив исторический максимум.
Обновлено в 03:39
Политика

ФСБ внесла сообщество «Сеть» в список террористических организаций

«Сеть»* стала 30-й организацией, вошедшей в список ФСБ.
Обновлено в 05:43
Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Происшествия

В Екатеринбурге осуждены четверо полицейских

Свердловский областной суд огласил приговор четверым сотрудникам полиции, которых обвиняли в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 04:25
Общество

В Крыму отложили курортный сбор

Обновлено в 06:12
Общество

Житель Казани выиграл в лотерею 155 млн рублей

Обновлено в 04:48
Энергетика

Доходы России от экспорта нефти снизились на 7,3%

Доходы России от экспорта нефти в январе-феврале снизились на 7,3% по сравнению с январем-февралем 2018 г. до $18,1 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).
Обновлено в 06:22
Происшествия

Жительница Башкирии в бане напала с ножом на свою пятилетнюю дочь

Правоохранители задержали жительницу башкирского села, которая пришла в баню с тремя своими маленькими детьми и напала с ножом на одну из дочерей, ребенок госпитализирован, сообщили в следственном управлении СК РФ по Башкирии.
Обновлено в 05:56
Политика

Более половины россиян не поддерживают закон о неуважении к власти

Согласно опросу «Левада-центра», на результаты которого ссылается РБК, 64% россиян убеждены, что законы о наказании за неуважение к власти и распространение фейковых новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:38
Технологии

Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России

Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
Обновлено в 05:53
Спорт

Олимпийский чемпион Никита Крюков объявил о завершении карьеры

Российский лыжник Никита Крюков объявил о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:00
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