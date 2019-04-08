Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены ПорошенкоSibnet.ru 05:32
Журналисты издания изучили данные выписки из МВД. Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана. В советское время там функционировал ядерный полигон.
Читать в источнике
Оценить171
Подробнее о событии
Показать все источники
За тысячи км от Киева. СМИ обнародовали настоящее место рождения Марины Порошенко
Украина.ру06 апреля в 07:50
Родилась на ядерном полигоне: СМИ рассказали о новых фактах из жизни супруги Порошенко
Рамблер06 апреля в 10:31
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 10:07, Ашберн
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено в 09:20
Политика
Ассанж заявил об угрозах убийством
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил о «смертельной опасности».
Обновлено в 08:42
Здоровье
В России назвали условия оказания медпомощи отравленному в Эймсбери Роули
Отравленному в Эймсбери британцу Чарли Роули могут оказать помощь при обращении в Минздрав РФ или в токсикологический центр института имени Склифосовского, сказал РИА Новости главный внештатный токсиколог Минздрава РФ Юрий Остапенко.
Обновлено в 08:16
Общество
Неизвестные выбросили гору новой обуви под мост в Краснодаре
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский развелся с женой
Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Транспорт
Названы нарушения ПДД, за которые ужесточат наказание
В Госдуме рассматривается ряд законопроектов об ужесточении наказания за ряд «наиболее опасных правонарушениях в области дорожного движения», рассказал замглавы Госавтоинспекции МВД России Александр Быков в эфире радиостанции «Милицейская волна».
Обновлено в 05:44
Культура
Кикабидзе не приедет на похороны Данелии
Обновлено в 09:06
Политика
Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности Нильсен
Президент США Дональд Трамп объявил, что глава министерства внутренней безопасности (МВБ) Кирстен Нильсен покидает свой пост.
Обновлено вчера в 19:05
Общество
Прокуратуры регионов объяснили отмену концертов решением организаторов
В региональных прокуратурах утверждают, что отмена концертов современных музыкантов в конце 2018 года связана с решением самих организаторов, а не с запретом правоохранительных органов.
Обновлено в 02:51
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Обновлено в 08:23
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Оренбурге пенсионер умер в цирке, помогая клоунам на сцене
Следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту гибели пенсионера во время циркового представления: мужчина был вызван клоунами на сцену, принял участие в нескольких шуточных сценах и упал замертво, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Обновлено в 08:30
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".
Обновлено в 05:10
Авто
Volkswagen сделает электрокроссовер с прямоугольным рулем
Обновлено в 06:34
Политика
Лукашенко считает, что выборы на Украине выиграет Порошенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что действующий глава Украины Пётр Порошенко победит во втором туре президентских выборов в стране.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Суд оставил Рауфа Арашукова под арестом
Мосгорсуд признал обоснованным продление ареста сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову.
Обновлено в 09:30
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Политика
Россию вынуждают вымирать: причины очевидны
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в рамках «круглого стола» в нижней палате парламента Смолин назвал шесть причин бедности жителей страны, о которых ранее затруднилась сказать вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 06:08
Политика
Более половины россиян выступили против закона о неуважении к власти
Противников закона о фейковых новостях меньше, люди верят, что власть старается оградить общество от ложной информации.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Струя кипятка выбила окно и убила жительницу Петербурга
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Литве задержали бывшего литовского посла в России
В Литве задержан бывший литовский посол в России Римантас Шидлаускас.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Марат Башаров после развода отписал бывшей жене квартиру
После громкого заявления жены Марат Башаров попытался спасти семью. В начале марта он прилетел в Таиланд, где отдыхали его жена и сын.
Обновлено в 07:28
Политика
Владимир Познер высказался о национальной идее России
Известный журналист и телеведущий Владимир Познер назвал правду единственно возможной национальной идеей для россиян.
Обновлено в 03:35
Технологии
«Одна пуля»: кинематографический рекламный ролик Days Gone
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Черноморский флот наблюдает за учениями НАТО
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
На видео попал танк Т-80, стреляющий дровами
Танк Т-80 на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом произвел выстрел поленом.
Обновлено в 04:39