Раскрыто настоящее место рождения жены ПорошенкоSibnet.ru 05:32

Журналисты издания изучили данные выписки из МВД. Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана. В советское время там функционировал ядерный полигон.

Политика Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.

Здоровье Российские регионы отказались закупать лекарства для больных ВИЧ За год выросло число регионов, не участвовавших в закупках лекарств для лечения больных ВИЧ. Если в 2017 году их был 21, то в 2018 – уже 35.

Происшествия В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Политика ФБР начало расследование против Коломойского, пишут СМИ Федеральное бюро расследований (ФБР) ведет расследование в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сообщило издание Daily Beast со ссылкой на источники.

Армия и оружие Американские СМИ оценили вооружение Су-57 Стоит отметить, что, несмотря на множество вопросов, связанных и с возможностью удорожания перспективного самолета РФ, американские СМИ крайне высоко оценили новое вооружение Су-57.

Политика В Верховной раде создали объединение «За Зеленского» Депутатское объединение «За Зеленского» создано в Верховной раде, заявил 8 апреля внефракционный депутат украинского парламента Виталий Куприй, участвовавший в первом туре президентских выборов.

Политика В Кремле оценили готовность Зеленского встретиться с Путиным Ранее кандидат в президенты Украины Зеленский заявил, что если станет главой государства, то попытается договориться с Москвой о скорейшем прекращении огня в Донбассе.

Шоу-бизнес Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.

Футбол Каррера объяснил покупку одного из самых дорогих игроков «Спартака» Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал о переходе в клуб бразильского нападающего Педро Роши, передает Sport24.

Политика В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.

Общество Мизулина назвала фейком сообщения о ее просьбе запретить йогу в СИЗО Зампред комитета по законодательству Совета Федерации Елена Мизулина назвала фейком сообщения о ее требовании запретить занятия йогой в СИЗО, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление сенатора.

Политика В Кремле проходят переговоры Путина и Эрдогана Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались в Кремле.

Общество Суд отпустил Серебренникова из-под домашнего ареста 4. Освободить режиссера призывали Кобзон, Оксимирон, Кейт Бланшетт и Изабель Юппер Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года.

Политика Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».

Кино В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.

Общество Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года Концерты рэперов и музыкальных групп в конце 2018 года отменялись по решению их организаторов, к такому выводу пришли региональные прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на копии их ответов на запросы депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента при нижней палате.

Транспорт Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.

Политика В Кремле следят за ситуацией на топливном рынке — Песков В Кремле неоднократно обсуждали и рассматривали тему регулирования топливного рынка, однако считают это прерогативой российского правительства, заявил 8 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Армия и оружие Дальность крылатой ракеты «Брамос» увеличат до 500 километров Дальность крылатой ракеты "Брамос" хотят увеличить до 500 километров, в настоящее время данный показатель больше 400 километров, сообщает РИА Новости.

Авто УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.

Авто В России растет доля рынка отечественных автобрендов По данным аналитиков, в марте 2019 года в нашей стране было реализовано 41,9 тыс. новых автомобилей отечественных марок.

Происшествия На стройке масштабного конгресс-холла в Челябинске вспыхнул пожар Пожар вспыхнул в понедельник днем на стройплощадке будущего конгресс-холла в Челябинске — столб черного дыма растянулся на несколько сотен метров, так что был виден из всех концов города.