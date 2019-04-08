Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены ПорошенкоSibnet.ru 05:32

Журналисты издания изучили данные выписки из МВД. Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана. В советское время там функционировал ядерный полигон.
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Украинские СМИ назвали Семипалатинск местом рождения жены Порошенко

РБК04:49

СМИ назвали настоящее место рождения супруги Порошенко

Известия02:00

СМИ назвали настоящее место рождения жены Порошенко

РИА Новости02:13

Журналисты выяснили, где на самом деле родилась жена Порошенко

URA.Ru03:45

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Газета.Ru01:24

Родилась на ядерном полигоне: СМИ рассказали о новых фактах из жизни супруги Порошенко

Рамблер06 апреля в 10:31

За тысячи км от Киева. СМИ обнародовали настоящее место рождения Марины Порошенко

Украина.ру06 апреля в 07:50
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Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.
Обновлено в 16:35
Общество

Собянин встретился с победителями конкурса управленцев «Лидеры России»

Обновлено в 11:05
Кино

Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда

Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Общество

Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога

Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Общество

Число браков в России снизилось до минимума с начала века

Как пояснила РБК старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Рамиля Хасанова, сейчас браки заключаются среди малочисленных поколений, родившихся в 1990-е годы, поэтому не удивительно, что общий коэффициент брачности снижается и продолжит снижаться в ближайшие годы.
Обновлено в 16:29
Политика

Посол РФ в Лондоне опроверг обвинения о вмешательстве в референдум по Brexit

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко опроверг обвинения в том, что Москва якобы вмешивалась в 2016 году в кампанию перед референдумом о членстве Соединенного Королевства в ЕС или в избирательную кампанию в США.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес

Пышка из «Дома-2» Саша Черно ударила мужа по лицу

Накануне брюнетка влезла в драку других участников проекта, и в ходе потасовки ударила собственного мужа, Иосифа Оганесяна.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой

Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Происшествия

СКР уточнил число погибших при обрушении на заводе в Дзержинске

Следователи в Дзержинске проводят доследственную проверка по факту обрушения стены цеха завода «Химмаш».
Обновлено в 17:20
Политика

У Зеленского и Порошенко возникли разногласия по поводу дебатов

Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает провести дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским 14 апреля, хотя согласен поучаствовать в них и 19-го, как предлагает его оппонент.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Политика

Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Футбол

Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину

Обновлено в 15:19
Здоровье

Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.
Обновлено в 15:58
Футбол

«Челси» победил «Вест Хэм» в матче АПЛ

В рамках 33-го тура Английской премьер-лиги футболисты «Челси» выиграли у «Вест Хэм Юнайтед».
Обновлено в 16:51
Происшествия

Часть Калининграда осталась без света

"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
Обновлено в 16:55
Транспорт

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Экономика

Российских автомобилистов ждут два новых налога

Опубликованная на этой неделе Минфином обновленная редакция проекта закона о внесении неналоговых платежей в бюджет предусматривает два сбора, которые будут включены в Налоговый кодекс.
Обновлено вчера в 07:23
Армия и оружие

Четверо военных США погибли после взрыва в Афганистане

Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес

Дочь Моники Беллуччи забрала у мамы контракт с Dolce & Gabbana

Съемки рекламной кампании (Дева представит новый аромат Dolce & Gabbana) прошли в живописном городке Равелло в минувшие выходные.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие

Как Россия будет защищать Крымский мост от атаки НАТО

Обновлено в 15:00
Экономика

Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы

Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02
Экономика

Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), в обновленный состав которого вошли представители ВЭБ.РФ (100% акционер фонда), Минвостокразвития и Ростелекома.
Обновлено в 10:58
Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Общество

Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено в 14:58
Армия и оружие

Пьяный боец ВСУ подорвал блиндаж с сослуживцами

Обновлено в 09:00
Политика

Порошенко назвал Зеленского прекрасным актёром

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что считает своего соперника по президентской гонке Владимира Зеленского прекрасным актёром.
Обновлено в 16:45
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.
Обновлено в 17:33
Армия и оружие

Помпео пригрозил Ирану последствиями за нападения на силы США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нападение Ирана на американские силы на Ближнем Востоке не осталось бы без последствий.
Обновлено в 15:49
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