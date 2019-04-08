Раскрыто настоящее место рождения жены ПорошенкоSibnet.ru 05:32

Журналисты издания изучили данные выписки из МВД. Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана. В советское время там функционировал ядерный полигон.

Транспорт Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.

Политика Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.

Общество Родители отравившихся в детсадах детей подали второй иск к комбинату Пригожина и властям Москвы Подали второй коллективный иск: 14 соистцов - родителей детей, отравленных в детских садах Москвы, к Департаментам образования и здравоохранения Москвы, поставщикам питания "Конкорд" и "Вито-1" и 5 московским школам как к госзаказчиками некачественного питания. pic.twitter.com / cSjARldM7f — Соболь Любовь (@ SobolLubov) 8 апреля 2019 г. Ответчиками выступают школы на юго-востоке и востоке Москвы.

Политика Эрдоган заявил о суверенном праве Турции покупать С-400 у России Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никто не вправе требовать от Турции отказаться от приобретения у России противоракетных комплексов С-400.

Политика Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.

Кино В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.

Здоровье Систему для реанимации новорожденных запустят в России Холдинг «Швабе», который находится в составе Ростеха, запустит систему для реанимации новорожденных.

Экономика «Росатом» распродает АЭС «Аккую» Акционерами могут стать энергокомпания EUAS и российско-турецкий фонд «Росатом», не сумевший два года назад продать 49% в проекте АЭС «Аккую», ведет переговоры о продаже до 10% в нем турецкой государственной энергокомпании EUAS.

Политика Штаб Порошенко подтвердил его участие в дебатах с Зеленским Глава предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что украинский лидер придет на дебаты с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским 19 апреля.

Политика В ПАСЕ собирается пророссийская коалиция Отмечается, что в пророссийской деятельности участвуют представители обоих ключевых сил правительственной коалиции – ХДС/ХСС и социал-демократы.

Интернет Microsoft выпустила свой браузер на технологиях Chrome Браузер Microsoft Edge с "начинкой" от Chrome: первые скриншоты читайте также В конце прошлого года Microsoft признала, что программная начинка Edge проиграла конкуренцию Chromium, которую та безуспешно пыталась вытеснить.

Происшествия Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.

Политика Бастрыкин рассказал о разработанной в СК РФ методике распознавания лжи Эксперты Следственного комитета России наработали уникальный опыт применения методики распознавания лжи с помощью анализа движения глаз.

Политика Медведев сменил руководителя Роструда Всеволод Вуколов, занимавший пост руководителя Роструда, назначен заместителем министра труда.

Хоккей Тарасенко и Радулов названы звездами недели НХЛ Тарасенко признан лучшим игроком недели, в четырех встречах став автором семи набранных очков – трех заброшенных шайб и четырех результативных передач.

Общество Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России «Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.

Политика В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.

Общество Ночные заморозки и снег ожидаются в Подмосковье в конце недели Температура воздуха в Московской области в пятницу и выходные дни местами будет опускаться до отрицательных значений, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Игры Epic VS Steam: чем это полезно для ПК-геймера Во всяком случае, The Division 2 на ПК стала эксклюзивом площадки Epic Games.

Шоу-бизнес Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.

Футбол Экс-игрок «Зенита» обвинил Спаллетти в неудачах в Лиге чемпионов Экс-хавбек питерского "Зенита" Владимир Быстров назвал бывшего наставника Лучано Спаллетти виновным в том, что клуб не выиграл Лигу чемпионов, передает Sportbox.

Хоккей «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина Счёт в серии 4:2 в пользу «Авангарда», команда выиграла Восточную конференцию КХЛ и сыграет в финале с победителем Запада, который определится в седьмом матче серии ЦСКА — СКА.

Происшествия СК проверит информацию о нападении алабая на ребенка в Подмосковье Следователи проверят информацию СМИ о нападении среднеазиатской овчарки (алабая) на мальчика в Шатуре.