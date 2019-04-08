Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены ПорошенкоSibnet.ru 05:32
Журналисты издания изучили данные выписки из МВД. Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана. В советское время там функционировал ядерный полигон.
Читать в источнике
Оценить171
Подробнее о событии
Показать все источники
Родилась на ядерном полигоне: СМИ рассказали о новых фактах из жизни супруги Порошенко
Рамблер06 апреля в 10:31
За тысячи км от Киева. СМИ обнародовали настоящее место рождения Марины Порошенко
Украина.ру06 апреля в 07:50
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:39, Ашберн
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Политика
Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Общество
Родители отравившихся в детсадах детей подали второй иск к комбинату Пригожина и властям Москвы
Подали второй коллективный иск: 14 соистцов - родителей детей, отравленных в детских садах Москвы, к Департаментам образования и здравоохранения Москвы, поставщикам питания "Конкорд" и "Вито-1" и 5 московским школам как к госзаказчиками некачественного питания. pic.twitter.com / cSjARldM7f — Соболь Любовь (@ SobolLubov) 8 апреля 2019 г. Ответчиками выступают школы на юго-востоке и востоке Москвы.
Обновлено в 11:28
Политика
Эрдоган заявил о суверенном праве Турции покупать С-400 у России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никто не вправе требовать от Турции отказаться от приобретения у России противоракетных комплексов С-400.
Обновлено в 13:28
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Здоровье
Систему для реанимации новорожденных запустят в России
Холдинг «Швабе», который находится в составе Ростеха, запустит систему для реанимации новорожденных.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Макгрегор подрался в ирландском баре
Обновлено в 14:01
Политика
Муждабаев, Скабеева и Киселев возглавили «Рейтинг травли»
Обновлено в 08:26
Экономика
«Росатом» распродает АЭС «Аккую»
Акционерами могут стать энергокомпания EUAS и российско-турецкий фонд «Росатом», не сумевший два года назад продать 49% в проекте АЭС «Аккую», ведет переговоры о продаже до 10% в нем турецкой государственной энергокомпании EUAS.
Обновлено в 13:40
Политика
Штаб Порошенко подтвердил его участие в дебатах с Зеленским
Глава предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что украинский лидер придет на дебаты с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 12:06
Политика
В ПАСЕ собирается пророссийская коалиция
Отмечается, что в пророссийской деятельности участвуют представители обоих ключевых сил правительственной коалиции – ХДС/ХСС и социал-демократы.
Обновлено в 11:57
Интернет
Microsoft выпустила свой браузер на технологиях Chrome
Браузер Microsoft Edge с "начинкой" от Chrome: первые скриншоты читайте также В конце прошлого года Microsoft признала, что программная начинка Edge проиграла конкуренцию Chromium, которую та безуспешно пыталась вытеснить.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший
На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.
Обновлено в 12:45
Политика
Бастрыкин рассказал о разработанной в СК РФ методике распознавания лжи
Эксперты Следственного комитета России наработали уникальный опыт применения методики распознавания лжи с помощью анализа движения глаз.
Обновлено в 12:24
Политика
Медведев сменил руководителя Роструда
Всеволод Вуколов, занимавший пост руководителя Роструда, назначен заместителем министра труда.
Обновлено в 13:35
Хоккей
Тарасенко и Радулов названы звездами недели НХЛ
Тарасенко признан лучшим игроком недели, в четырех встречах став автором семи набранных очков – трех заброшенных шайб и четырех результативных передач.
Обновлено в 12:39
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Политика
В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Общество
Ночные заморозки и снег ожидаются в Подмосковье в конце недели
Температура воздуха в Московской области в пятницу и выходные дни местами будет опускаться до отрицательных значений, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
Обновлено в 13:35
Игры
Epic VS Steam: чем это полезно для ПК-геймера
Во всяком случае, The Division 2 на ПК стала эксклюзивом площадки Epic Games.
Обновлено вчера в 09:51
Общество
Житель Казани выиграл в лотерею 155 миллионов рублей
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи
Обновлено в 11:05
Футбол
Экс-игрок «Зенита» обвинил Спаллетти в неудачах в Лиге чемпионов
Экс-хавбек питерского "Зенита" Владимир Быстров назвал бывшего наставника Лучано Спаллетти виновным в том, что клуб не выиграл Лигу чемпионов, передает Sportbox.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Улыбка сквозь слезы: главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына
Обновлено в 07:51
Хоккей
«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина
Счёт в серии 4:2 в пользу «Авангарда», команда выиграла Восточную конференцию КХЛ и сыграет в финале с победителем Запада, который определится в седьмом матче серии ЦСКА — СКА.
Обновлено в 14:29
Происшествия
СК проверит информацию о нападении алабая на ребенка в Подмосковье
Следователи проверят информацию СМИ о нападении среднеазиатской овчарки (алабая) на мальчика в Шатуре.
Обновлено в 14:24
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт
Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41