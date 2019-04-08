Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены ПорошенкоSibnet.ru 05:32

Журналисты издания изучили данные выписки из МВД. Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана. В советское время там функционировал ядерный полигон.
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Украинские СМИ назвали Семипалатинск местом рождения жены Порошенко

РБК04:49

Родилась на ядерном полигоне: СМИ рассказали о новых фактах из жизни супруги Порошенко

Рамблер06 апреля в 10:31

СМИ назвали настоящее место рождения жены Порошенко

РИА Новости02:13

СМИ назвали настоящее место рождения супруги Порошенко

Известия02:00

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Газета.Ru01:24

Журналисты выяснили, где на самом деле родилась жена Порошенко

URA.Ru03:45

За тысячи км от Киева. СМИ обнародовали настоящее место рождения Марины Порошенко

Украина.ру06 апреля в 07:50
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Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Общество

В Калининграде мужчина нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами

Обновлено в 11:11
Политика

Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Общество

Родители отравившихся в детсадах детей подали второй иск к комбинату Пригожина и властям Москвы

Подали второй коллективный иск: 14 соистцов - родителей детей, отравленных в детских садах Москвы, к Департаментам образования и здравоохранения Москвы, поставщикам питания "Конкорд" и "Вито-1" и 5 московским школам как к госзаказчиками некачественного питания. pic.twitter.com / cSjARldM7f — Соболь Любовь (@ SobolLubov) 8 апреля 2019 г. Ответчиками выступают школы на юго-востоке и востоке Москвы.
Обновлено в 11:28
Политика

Эрдоган заявил о суверенном праве Турции покупать С-400 у России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никто не вправе требовать от Турции отказаться от приобретения у России противоракетных комплексов С-400.
Обновлено в 13:28
Политика

Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко

Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Здоровье

Систему для реанимации новорожденных запустят в России

Холдинг «Швабе», который находится в составе Ростеха, запустит систему для реанимации новорожденных.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Макгрегор подрался в ирландском баре

Обновлено в 14:01
Политика

Муждабаев, Скабеева и Киселев возглавили «Рейтинг травли»

Обновлено в 08:26
Экономика

«Росатом» распродает АЭС «Аккую»

Акционерами могут стать энергокомпания EUAS и российско-турецкий фонд «Росатом», не сумевший два года назад продать 49% в проекте АЭС «Аккую», ведет переговоры о продаже до 10% в нем турецкой государственной энергокомпании EUAS.
Обновлено в 13:40
Политика

Штаб Порошенко подтвердил его участие в дебатах с Зеленским

Глава предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что украинский лидер придет на дебаты с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 12:06
Политика

В ПАСЕ собирается пророссийская коалиция

Отмечается, что в пророссийской деятельности участвуют представители обоих ключевых сил правительственной коалиции – ХДС/ХСС и социал-демократы.
Обновлено в 11:57
Интернет

Microsoft выпустила свой браузер на технологиях Chrome

Браузер Microsoft Edge с "начинкой" от Chrome: первые скриншоты читайте также В конце прошлого года Microsoft признала, что программная начинка Edge проиграла конкуренцию Chromium, которую та безуспешно пыталась вытеснить.
Обновлено в 14:03
Происшествия

Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший

На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.
Обновлено в 12:45
Политика

Бастрыкин рассказал о разработанной в СК РФ методике распознавания лжи

Эксперты Следственного комитета России наработали уникальный опыт применения методики распознавания лжи с помощью анализа движения глаз.
Обновлено в 12:24
Политика

Медведев сменил руководителя Роструда

Всеволод Вуколов, занимавший пост руководителя Роструда, назначен заместителем министра труда.
Обновлено в 13:35
Хоккей

Тарасенко и Радулов названы звездами недели НХЛ

Тарасенко признан лучшим игроком недели, в четырех встречах став автором семи набранных очков – трех заброшенных шайб и четырех результативных передач.
Обновлено в 12:39
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Политика

В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Общество

Ночные заморозки и снег ожидаются в Подмосковье в конце недели

Температура воздуха в Московской области в пятницу и выходные дни местами будет опускаться до отрицательных значений, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
Обновлено в 13:35
Игры

Epic VS Steam: чем это полезно для ПК-геймера

Во всяком случае, The Division 2 на ПК стала эксклюзивом площадки Epic Games.
Обновлено вчера в 09:51
Общество

Житель Казани выиграл в лотерею 155 миллионов рублей

Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой

Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи

Обновлено в 11:05
Футбол

Экс-игрок «Зенита» обвинил Спаллетти в неудачах в Лиге чемпионов

Экс-хавбек питерского "Зенита" Владимир Быстров назвал бывшего наставника Лучано Спаллетти виновным в том, что клуб не выиграл Лигу чемпионов, передает Sportbox.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Улыбка сквозь слезы: главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына

Обновлено в 07:51
Хоккей

«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина

Счёт в серии 4:2 в пользу «Авангарда», команда выиграла Восточную конференцию КХЛ и сыграет в финале с победителем Запада, который определится в седьмом матче серии ЦСКА — СКА.
Обновлено в 14:29
Происшествия

СК проверит информацию о нападении алабая на ребенка в Подмосковье

Следователи проверят информацию СМИ о нападении среднеазиатской овчарки (алабая) на мальчика в Шатуре.
Обновлено в 14:24
Гаджеты

Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт

Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
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