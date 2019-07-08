Происшествия

Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»Газета.Ru 16:12

Электрохимические процессы спровоцировали взрыв и самовозгорание. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал основную причину произошедшего с глубоководным аппаратом ВМФ в Баренцевом море. Авария на глубоководной станции АС-31 "Лошарик" произошла 1 июля примерно в 9 вечера.
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с чего всё началось

Огонь, батарея. На подлодке в Арктике загорелся экспериментальный аккумулятор

«Горящую литиевую батарею можно только охлаждать», – пояснили «Фонтанке» на условиях анонимности. В открытых источниках нет упоминаний о том, что литиевые аккумуляторы стали устанавливать на подводные лодки с ядерным реактором.
Фонтанка.Ру13:02

Подробнее о событии

Стали известны новые подробности пожара на «Лошарике»

News.ru16:59

Названа возможная причина аварии на «Лошарике»

Lenta.ru14:52

Убившая подводников батарея была установлена в 2016 году. Источники РБК подтверждают информацию «Фонтанки» о причинах взрыва в Баренцевом море

Фонтанка.Ру17:44

«Фонтанка»: пожар на подлодке в Баренцевом море вызвал взрыв экспериментального аккумулятора

Snob.ru15:22

Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»

Газета.Ru16:12

«Фонтанка»: причиной ЧП на подлодке мог стать взрыв «экспериментального» аккумулятора

Forbes16:21

«Фонтанка»: пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море произошел после взрыва «экспериментального» аккумулятора

Дождь14:38
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Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Обновлено в 09:27
Политика

Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:22
Происшествия

Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Футбол

Головин приступил к предсезонной подготовке в «Монако»

Полузащитник "Монако" Александр Головин начал предсезонную подготовку, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 11:21
Политика

Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада

Обновлено в 15:46
Политика

Кадыров высказался об оскорблениях в адрес Путина на грузинском ТВ

Глава Чечни Рамзан Кадыров эмоционально отреагировал на оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие из уст грузинского телеведущего Георгия Габуния в эфире телеканала «Рустави 2». Соответствующее заявление Кадыров опубликовал на своем канале в мессенджере Telegram.
Обновлено вчера в 13:58
Хоккей

«Колорадо» продлил контракт с главным тренером Беднаром

"Колорадо" в своем официальном Twitter объявил о продлении контракта с главным тренером Джаредом Беднаром.
Обновлено в 15:44
Политика

Украинским морякам предъявили окончательные обвинения

Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Обновлено в 13:22
Футбол

Гендиректор «Локомотива»: интересами Кварацхелии пожертвовали агенты

Интересами парня пожертвовали агенты. Я отказался повторять предложение, которое сделали ему в Казани.
Обновлено в 16:35
Игры

Cyberpunk 2077 пойдет даже на слабых ПК

Обновлено в 04:06
Политика

«Коммерсантъ» сообщил о готовности Москвы к улучшению отношений с Грузией

Источники «Коммерсанта» сообщили, что до антироссийских протестов в Тбилиси указ о отмене виз с Грузией был проработан, а в Москве ждали позитивного момента, чтобы документ подписал президент Путин.
Обновлено в 18:00
Авто

Названы самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей

Эксперты агентства «Автостат» назвали самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей.
Обновлено в 15:30
Здоровье

СК проверит сообщение СМИ о лишении инвалидности девушки в Подмосковье

Следователи проверят информацию СМИ о лишении в Подмосковье статуса инвалидности девушки с неизлечимой хронической болезнью после её совершеннолетия, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

Приятель Волочковой намекнул, что является её женихом

Денис Сорокин хвалил внешность и талант Волочковой, а затем намекнул, что сам является женихом.
Обновлено в 17:38
Политика

Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи президента

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что государственный язык является фактором национальной безопасности, пока действующий глава государства Владимир Зеленский разговаривает по-русски, стране угрожает опасность.
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес

Марина Александрова показала редкое фото своих детей

Дети Марины Александровой (карусель, листайте вправо) Сегодня Александрова вновь порадовала подписчиков яркими фото с детьми.
Обновлено в 05:25
Политика

Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Президент России Владимир Путин напомнил о договоренностях, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено в 16:33
Кино

Назван исполнитель роли Саб-Зиро в экранизации «Mortal Kombat»

Экранизация серии файтингов "Mortal Kombat" студии New Line обзавелась исполнителем роли Саб-Зиро.
Обновлено в 17:15
Происшествия

В офис «Красного и Белого» опять пришли с обысками

В головном офисе алкогольной сети "Красное и Белое" проходят обыски.
Обновлено в 07:20
Общество

Первое издание «Евгения Онегина» продано на торгах в Лондоне

Первое издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» продано на торгах Christie's в Лондоне за £467,2 тыс. — почти в четыре раза выше нижней планки эстимейта.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы

Обновлено в 15:59
Транспорт

ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
Обновлено в 11:07
Происшествия

В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле

Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Наука

Палеонтологам удалось восстановить древний морской путь

В результате был восстановлен доисторический Транссахарский морской путь, который существовал около 50-100 млн лет назад, передает Bulletin of the American Museum of Natural History.
Обновлено в 16:54
Общество

5 чиновников и депутатов Татарстана попали в рейтинг Forbes

Обновлено в 05:51
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»

В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

СМИ: у Максима Виторгана и Нино Нинидзе роман

Обновлено в 18:14
Политика

Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 16:44
ЖКХ

В Петербурге устранили подтопления после ливней

Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 12:08
Культура

Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью

Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».
Обновлено в 13:58
Гибель подводников ВМФ РоссииБольше новостей по теме
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