Происшествия

Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»Газета.Ru вчера в 16:12

Электрохимические процессы спровоцировали взрыв и самовозгорание. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал основную причину произошедшего с глубоководным аппаратом ВМФ в Баренцевом море. Авария на глубоководной станции АС-31 "Лошарик" произошла 1 июля примерно в 9 вечера.
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с чего всё началось

Огонь, батарея. На подлодке в Арктике загорелся экспериментальный аккумулятор

«Горящую литиевую батарею можно только охлаждать», – пояснили «Фонтанке» на условиях анонимности. В открытых источниках нет упоминаний о том, что литиевые аккумуляторы стали устанавливать на подводные лодки с ядерным реактором.
Фонтанка.Рувчера в 13:02

Подробнее о событии

Стали известны новые подробности пожара на «Лошарике»

News.ruвчера в 16:59

«Фонтанка»: причиной ЧП на подлодке мог стать взрыв «экспериментального» аккумулятора

Forbesвчера в 16:21

«Фонтанка»: пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море произошел после взрыва «экспериментального» аккумулятора

Дождьвчера в 14:38

«Фонтанка»: пожар на подлодке в Баренцевом море вызвал взрыв экспериментального аккумулятора

Snob.ruвчера в 15:22

Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»

Газета.Ruвчера в 16:12

Названа возможная причина аварии на «Лошарике»

Lenta.ruвчера в 14:52

Убившая подводников батарея была установлена в 2016 году. Источники РБК подтверждают информацию «Фонтанки» о причинах взрыва в Баренцевом море

Фонтанка.Рувчера в 17:44
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Происшествия

Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии

Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Экс-сотрудница Госдепа попалась на сговоре с разведкой Китая

В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.
Обновлено вчера в 21:42
Политика

Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу

В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено вчера в 13:25
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено вчера в 08:38
Музыка

Выступавшим в РФ детям запретили представлять Украину на «Евровидении»

Maruv, которая победила в нацотборе Евровидения-2019, но ехать туда отказалась из-за неприемлемых условий контракта, уже подвергалась критике со стороны подписчиков за гастроли в России.
Обновлено в 00:42
Кино

Умер актер фильма «Люди в черном»

Обновлено в 00:34
Авто

Появились первые фото обновленного Lada Largus

Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено 08 июля в 04:03
Происшествия

В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами

Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие

В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой

Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

Диверсия могла быть причиной гибели подводников на «Лошарике»

Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

По информации портала, политик попытался устроить в здании суда беспорядки, во время которых он ударил пенсионерку и сломал ей руку.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия

В Челябинской области два брата-подростка спрыгнули с моста и погибли

Обновлено вчера в 23:37
Общество

Нисанов — РБК: «У нормального мужчины, бизнесмена, должны быть амбиции»

Из чего состоит бизнес Нисанова и его партнеров Нисанов — председатель совета директоров OOO "Киевская площадь".
Обновлено вчера в 17:00
Футбол

Жонас объявил о завершении игровой карьеры

Жонас выступал за «Бенфику» с 2014 года, куда на правах свободного агента перешел из «Валенсии».
Обновлено в 00:24
Наука

Швейцарские ученые нашли способ борьбы с глобальным потеплением

В своем исследовании ученые приходят к выводам, что дополнительное насаждение лесного покрова поможет бороться с глобальным потеплением, так как оно вызвано, в первую очередь, с накоплением в атмосфере углерода, который в процессе фотосинтеза поглощают кроны деревьев и перерабатывают в кислород.
Обновлено 07 июля в 14:24
Происшествия

Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось

В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено вчера в 12:18
Кино

Джордж Мартин поделился подробностями приквела «Игры престолов»

Обновлено вчера в 15:22
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Экономика

Центробанк назвал основные способы кражи денег с карт россиян

Россияне чаще всего лишаются средств на счетах из-за низкой киберграмотности (29%), потери смартфона (27%) или в результате непосредственной кражи денег с карты (11%).
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия

На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти

Разлив нефти произошел на самом крупном трубопроводе Перу (Северо-перуанский нефтепровод, Norperuano), сообщила компания Petroperu.
Обновлено вчера в 19:07
Транспорт

В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки

Обновлено вчера в 19:16
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона

Обновлено вчера в 15:53
Политика

Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать российскую позицию, направленную на борьбу с пропагандой нацизма.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Сергей Иванов: Россия опоздала с мусорной реформой на 40 лет

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что Россия опоздала с преобразованиями в сфере твердых коммунальных отходов на 40 лет.
Обновлено в 00:07
Технологии

Ростех намерен оснастить поезда прозрачными дисплеями вместо остекления

Холдинг "Швабе" (входит в Ростех) и LG Electronics создали инновационное стекло с OLED-матрицей, которое может заменить остекление в транспорте, на остановках и в витринах магазинов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха.
Обновлено в 00:32
Авто

Skoda начала производство нового кроссовера Kamiq

На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено вчера в 03:26
Политика

Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям

Жители Грузии оценили решение президента Владимира Путина, выступившего против введения антигрузинских санкций.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили

Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено вчера в 07:27
Гибель подводников ВМФ РоссииБольше новостей по теме
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