Происшествия

Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»Газета.Ru 16:12

Электрохимические процессы спровоцировали взрыв и самовозгорание. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал основную причину произошедшего с глубоководным аппаратом ВМФ в Баренцевом море. Авария на глубоководной станции АС-31 "Лошарик" произошла 1 июля примерно в 9 вечера.
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с чего всё началось

Огонь, батарея. На подлодке в Арктике загорелся экспериментальный аккумулятор

«Горящую литиевую батарею можно только охлаждать», – пояснили «Фонтанке» на условиях анонимности. В открытых источниках нет упоминаний о том, что литиевые аккумуляторы стали устанавливать на подводные лодки с ядерным реактором.
Фонтанка.Ру13:02

Подробнее о событии

Стали известны новые подробности пожара на «Лошарике»

News.ru16:59

«Фонтанка»: причиной ЧП на подлодке мог стать взрыв «экспериментального» аккумулятора

Forbes16:21

«Фонтанка»: пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море произошел после взрыва «экспериментального» аккумулятора

Дождь14:38

«Фонтанка»: пожар на подлодке в Баренцевом море вызвал взрыв экспериментального аккумулятора

Snob.ru15:22

Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»

Газета.Ru16:12

Названа возможная причина аварии на «Лошарике»

Lenta.ru14:52

Убившая подводников батарея была установлена в 2016 году. Источники РБК подтверждают информацию «Фонтанки» о причинах взрыва в Баренцевом море

Фонтанка.Ру17:44
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Происшествия

В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле

Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Футбол

Тарасова на встречу с болельщиками «Локомотива» позвал Семин

Обновлено в 19:49
Происшествия

Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Происшествия

В Приморье рассказали о состоянии госпитализированных из лагеря детей

Всех детей, госпитализированных с кишечной инфекцией из летнего лагеря в Приморье, выпишут в среду, 10 июля, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Обновлено в 20:58
Общество

Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году

Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено в 13:34
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Общество

Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину июля

Жителей европейской части России ждет потепление во второй половине месяца, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 9 июля.
Обновлено в 07:43
Футбол

ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче

«Рубин» уступил московскому ЦСКА в последнем контрольном матче этого межсезонья со счётом 0:4. Счёт в первом тайме встречи открыл Сигурдссон, во второй половине игры он же укрепил преимущество армейцев, а затем нападающий оформил и хет-трик.
Обновлено в 10:41
Политика

Зеленский предложил Путину провести переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске при посредничестве Дональда Трампа, Ангелы Меркель, Терезы Мэй и Эммануэля Макрона.
Обновлено вчера в 05:35
Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
Обновлено в 15:00
Общество

Роструд установил, когда работнику могут отказать в отпуске

В случае, если отпуск одного из сотрудников отрицательно сказывается на качестве работы компании, то с одобрения работника его могут перенести на следующий год, поясняют в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 11:53
Транспорт

В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки

Обновлено в 19:16
Политика

Парад на День независимости США стоил Пентагону $1,2 млн

Министерство обороны США потратило на празднование Дня независимости Соединенных Штатов $1,2 млн, передает телеканал CBS со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено в 21:40
Экономика

Аналитики предупредили США о риске дефолта в сентябре

Эксперты вашингтонского некоммерческого аналитического Центра двухпартийной политики предупредили США о риске дефолта в сентябре, пишет РБК.
Обновлено в 02:38
Здоровье

Диетолог посоветовала исключить сосиски из ежедневного меню детей

Если родители едят колбасу, сосиски и с большим количеством майонеза, что ждать от ребёнка — он будет вести себя как родители, — приводит её слова РИА "Новости".
Обновлено в 01:11
Общество

На Алтае произошла массовая гибель пчел

Обновлено вчера в 12:28
Политика

Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Происшествия

В Сирии семеро детей погибли при взрыве мины

В провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке Сирии при срабатывании мины погибли дети. Инцидент произошел в деревне Даблан.
Обновлено в 18:03
Шоу-бизнес

Марина Александрова показала редкое фото своих детей

Дети Марины Александровой (карусель, листайте вправо) Сегодня Александрова вновь порадовала подписчиков яркими фото с детьми.
Обновлено в 05:25
Политика

Премьер Грузии приветствовал решение Путина по санкциям

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе приветствовал заявление президента России Владимира Путина, который ранее выступил против введения санкций в отношении Тбилиси.
Обновлено в 13:00
Общество

Госдума упростила правила подтверждения инвалидности

Госдума во вторник, 9 июля, приняла правительственный закон, в соответствии с которым люди с инвалидностью освобождаются от необходимости подтверждать ее на бумажном носителе.
Обновлено в 08:09
Общество

В Синегорске и Санаторном дешево можно купить только яйца

Выездная торговля не очень активно идет в села, а островитяне зачастую работают в Южно-Сахалинске, где и ходят в магазины.
Обновлено в 21:43
Армия и оружие

Военная колонна спецтехники прибыла в Тулун

Обновлено в 14:41
Происшествия

Минивэн снес остановку с людьми в США

Шесть человек пострадали в результате столкновения минивэна с остановкой в американском городе Миннеаполис, сообщает издание Star Tribune.
Обновлено в 18:40
Общество

ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
Обновлено в 11:07
Игры

Автор No Man’s Sky посоветовал создателям Anthem и Fallout 76 молчать после релиза

No Man's Sky, возможно, стала чуть ли не первой современной игрой с тяжёлым релизом, однако только за последний год можно вспомнить и другие примеры с аналогичными проблемами — те же Sea of Thieves, Fallout 76 и Anthem.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой

Обновлено в 19:46
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия

В московском метро девушка упала под поезд, спасая смартфон

Обновлено в 16:39
Гибель подводников ВМФ РоссииБольше новостей по теме
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