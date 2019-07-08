Происшествия

Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»Газета.Ru 16:12

Электрохимические процессы спровоцировали взрыв и самовозгорание. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал основную причину произошедшего с глубоководным аппаратом ВМФ в Баренцевом море. Авария на глубоководной станции АС-31 "Лошарик" произошла 1 июля примерно в 9 вечера.
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с чего всё началось

Огонь, батарея. На подлодке в Арктике загорелся экспериментальный аккумулятор

«Горящую литиевую батарею можно только охлаждать», – пояснили «Фонтанке» на условиях анонимности. В открытых источниках нет упоминаний о том, что литиевые аккумуляторы стали устанавливать на подводные лодки с ядерным реактором.
Фонтанка.Ру13:02

Подробнее о событии

Стали известны новые подробности пожара на «Лошарике»

News.ru16:59

Названа возможная причина аварии на «Лошарике»

Lenta.ru14:52

«Фонтанка»: пожар на подлодке в Баренцевом море вызвал взрыв экспериментального аккумулятора

Snob.ru15:22

Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»

Газета.Ru16:12

«Фонтанка»: причиной ЧП на подлодке мог стать взрыв «экспериментального» аккумулятора

Forbes16:21

«Фонтанка»: пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море произошел после взрыва «экспериментального» аккумулятора

Дождь14:38

«Фонтанка» показывает, каким мог быть взрыв на подлодке в Баренцевом море

Фонтанка.Ру13:40
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Политика

Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку

Член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили рассказал о реакции матери ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии на его скандальную выходку с оскорблением президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 17:09
Происшествия

Пассажир упал под поезд метро на станции «Тверская» в Москве

Обновлено в 15:08
Футбол

Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из Москвы

Обновлено в 16:58
Происшествия

Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет

Обновлено в 10:27
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия

Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы

Обновлено в 15:59
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле

Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома»

Напомним, в феврале прошлого года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по многолетнему спору российской и украинской компаний о цене поставок и объеме транзита российского голубого топлива.
Обновлено в 05:43
Политика

Саакашвили сравнил Путина и Грузию с котом и мышью

Заявления президента России Владимира Путина относительно санкций в отношении Грузии политик сравнил с поведением кота, «который играет с мышкой».
Обновлено в 16:57
Происшествия

Замначальника отдела Ростехнадзора арестован по делу о взятке

О затруднениях стало известно заместителю начальника отдела Ростехнадзора, и он предложил директору и фактическому руководителю проектной организации выступить посредниками в получении им взятки.
Обновлено в 14:26
Происшествия

Из-за землетрясения в Калифорнии возник видимый из космоса разлом

Землетрясение, которое произошло в минувшую пятницу рано утром на юге Калифорнии, способствовало появлению разлома, который можно увидеть из космоса.
Обновлено в 12:22
Экономика

Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении акцизов на вино

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который увеличивает акцизы на вино с 2020 года и устанавливает налоговые ставки на подакцизные товары на 2022 год, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 15:56
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Здоровье

Пустышка и мужики

Пустышки, присыпки, пеленки - взрослые мужики внимали рассказам медработников об этих атрибутах детства, кто-то писал "лекцию" на диктофон, многие конспектировали в блокнот.
Обновлено в 15:26
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына

Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.
Обновлено в 05:57
Политика

На Украине может не остаться предпринимателей, считает Бойко

Депутат Верховной рады, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что действия властей Украины могут привести к тому, что в стране не останется ни предпринимателей, ни людей, которые хотят и умеют работать.
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес

Алена Водонаева высмеяла фирменный шпагат Анастасии Волочковой

Ведущая Алёна Водонаева во время своего интервью высмеяла фирменный шпагат балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 13:37
ЖКХ

В Петербурге устранили подтопления после ливней

Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 12:08
Политика

В Словакии состоялась встреча Лаврова с председателем ОБСЕ

Глава МИД России Сергей Лавров и действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчек провели встречу на полях неформального Совета министров иностранных дел (СМИД) организации.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

Обновлено в 09:09
Экономика

Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Политика

Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:22
Авто

Названы самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей

Эксперты агентства «Автостат» назвали самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей.
Обновлено в 15:30
Футбол

Тарасова пригласили на встречу с болельщиками «Локомотива»

Обновлено в 13:13
Кино

Для экранизации Mortal Kombat нашли Саб-Зиро - его сыграет звезда «Рейда»

Издание THR поделилось эксклюзивной информацией об экранизации Mortal Kombat: в фильме появится Саб-Зиро, а сыграет его Джо Таслим - индонезийкий актёр и дзюдоист, наиболее известный по роли сержанта Джако в «Рейде» и появлению в «Форсаже 6».
Обновлено в 14:45
Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено в 15:57
Экономика

En+ Дерипаски перерегистрировалась в Калининградкой области

Ранее на острове Октябрьский в Калининградской области (специальный административный район, САР) зарегистрировались семь аффилированных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской структур.
Обновлено в 16:44
Транспорт

Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray

Обновлено в 12:56
Происшествия

В Ульяновске загорелось здание правительства

В Ульяновске возник пожар в здании правительства региона. Возгорание началось в чердачном помещении, затем огонь вырвался на крышу.
Обновлено в 15:11
Гибель подводников ВМФ РоссииБольше новостей по теме
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