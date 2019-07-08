Происшествия
Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»Газета.Ru 16:12
Электрохимические процессы спровоцировали взрыв и самовозгорание. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал основную причину произошедшего с глубоководным аппаратом ВМФ в Баренцевом море. Авария на глубоководной станции АС-31 "Лошарик" произошла 1 июля примерно в 9 вечера.
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с чего всё началось
«Горящую литиевую батарею можно только охлаждать», – пояснили «Фонтанке» на условиях анонимности. В открытых источниках нет упоминаний о том, что литиевые аккумуляторы стали устанавливать на подводные лодки с ядерным реактором.Фонтанка.Ру13:02
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Политика
Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку
Член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили рассказал о реакции матери ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии на его скандальную выходку с оскорблением президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 17:09
Футбол
Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из Москвы
Обновлено в 16:58
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Обновлено в 10:27
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы
Обновлено в 15:59
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома»
Напомним, в феврале прошлого года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по многолетнему спору российской и украинской компаний о цене поставок и объеме транзита российского голубого топлива.
Обновлено в 05:43
Политика
Саакашвили сравнил Путина и Грузию с котом и мышью
Заявления президента России Владимира Путина относительно санкций в отношении Грузии политик сравнил с поведением кота, «который играет с мышкой».
Обновлено в 16:57
Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестован по делу о взятке
О затруднениях стало известно заместителю начальника отдела Ростехнадзора, и он предложил директору и фактическому руководителю проектной организации выступить посредниками в получении им взятки.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Из-за землетрясения в Калифорнии возник видимый из космоса разлом
Землетрясение, которое произошло в минувшую пятницу рано утром на юге Калифорнии, способствовало появлению разлома, который можно увидеть из космоса.
Обновлено в 12:22
Экономика
Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении акцизов на вино
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который увеличивает акцизы на вино с 2020 года и устанавливает налоговые ставки на подакцизные товары на 2022 год, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 15:56
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Здоровье
Пустышка и мужики
Пустышки, присыпки, пеленки - взрослые мужики внимали рассказам медработников об этих атрибутах детства, кто-то писал "лекцию" на диктофон, многие конспектировали в блокнот.
Обновлено в 15:26
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына
Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.
Обновлено в 05:57
Политика
На Украине может не остаться предпринимателей, считает Бойко
Депутат Верховной рады, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что действия властей Украины могут привести к тому, что в стране не останется ни предпринимателей, ни людей, которые хотят и умеют работать.
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес
Алена Водонаева высмеяла фирменный шпагат Анастасии Волочковой
Ведущая Алёна Водонаева во время своего интервью высмеяла фирменный шпагат балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 13:37
ЖКХ
В Петербурге устранили подтопления после ливней
Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 12:08
Политика
В Словакии состоялась встреча Лаврова с председателем ОБСЕ
Глава МИД России Сергей Лавров и действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчек провели встречу на полях неформального Совета министров иностранных дел (СМИД) организации.
Обновлено в 14:12
Экономика
Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:22
Авто
Названы самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей
Эксперты агентства «Автостат» назвали самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей.
Обновлено в 15:30
Футбол
Тарасова пригласили на встречу с болельщиками «Локомотива»
Обновлено в 13:13
Кино
Для экранизации Mortal Kombat нашли Саб-Зиро - его сыграет звезда «Рейда»
Издание THR поделилось эксклюзивной информацией об экранизации Mortal Kombat: в фильме появится Саб-Зиро, а сыграет его Джо Таслим - индонезийкий актёр и дзюдоист, наиболее известный по роли сержанта Джако в «Рейде» и появлению в «Форсаже 6».
Обновлено в 14:45
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено в 15:57
Экономика
En+ Дерипаски перерегистрировалась в Калининградкой области
Ранее на острове Октябрьский в Калининградской области (специальный административный район, САР) зарегистрировались семь аффилированных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской структур.
Обновлено в 16:44
Происшествия
В Ульяновске загорелось здание правительства
В Ульяновске возник пожар в здании правительства региона. Возгорание началось в чердачном помещении, затем огонь вырвался на крышу.
Обновлено в 15:11