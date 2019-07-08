«Горящую литиевую батарею можно только охлаждать», – пояснили «Фонтанке» на условиях анонимности. В открытых источниках нет упоминаний о том, что литиевые аккумуляторы стали устанавливать на подводные лодки с ядерным реактором.

с чего всё началось

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