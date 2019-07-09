Происшествия
Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»Газета.Ru 16:12
Электрохимические процессы спровоцировали взрыв и самовозгорание. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал основную причину произошедшего с глубоководным аппаратом ВМФ в Баренцевом море. Авария на глубоководной станции АС-31 "Лошарик" произошла 1 июля примерно в 9 вечера.
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с чего всё началось
Самовозгорание литиевой батареи на потерпевшей крушение в Баренцевом море лодке «Фонтанке» подтвердили пять независимых друг от друга источников. Глубоководный аппарат в момент взрыва находился в процессе стыковки с БС-136 «Оренбург».Фонтанка.Ру13:40
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