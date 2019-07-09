Происшествия

Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»Газета.Ru 16:12

Электрохимические процессы спровоцировали взрыв и самовозгорание. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал основную причину произошедшего с глубоководным аппаратом ВМФ в Баренцевом море. Авария на глубоководной станции АС-31 "Лошарик" произошла 1 июля примерно в 9 вечера.
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с чего всё началось

«Фонтанка» показывает, каким мог быть взрыв на подлодке в Баренцевом море

Самовозгорание литиевой батареи на потерпевшей крушение в Баренцевом море лодке «Фонтанке» подтвердили пять независимых друг от друга источников. Глубоководный аппарат в момент взрыва находился в процессе стыковки с БС-136 «Оренбург».
Фонтанка.Ру13:40

Подробнее о событии

Стали известны новые подробности пожара на «Лошарике»

News.ru16:59

«Фонтанка»: причиной ЧП на подлодке мог стать взрыв «экспериментального» аккумулятора

Forbes16:21

«Фонтанка»: пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море произошел после взрыва «экспериментального» аккумулятора

Дождь14:38

«Фонтанка»: пожар на подлодке в Баренцевом море вызвал взрыв экспериментального аккумулятора

Snob.ru15:22

Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»

Газета.Ru16:12

Названа возможная причина аварии на «Лошарике»

Lenta.ru14:52

Убившая подводников батарея была установлена в 2016 году. Источники РБК подтверждают информацию «Фонтанки» о причинах взрыва в Баренцевом море

Фонтанка.Ру17:44
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Кино

Назван исполнитель роли Саб-Зиро в экранизации «Mortal Kombat»

Экранизация серии файтингов "Mortal Kombat" студии New Line обзавелась исполнителем роли Саб-Зиро.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие

Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено в 18:20
Здоровье

В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи

МЧС России выдало рекомендации, как вести себя при укусе змеи: сразу обратиться к врачам, опасными симптомами являются головокружение и рвота, а место укуса становится красновато-синего цвета.
Обновлено в 20:18
Политика

Путин посетит Екатеринбург 9 июля

Обновлено вчера в 05:57
Политика

Зеленский отменил парад на День независимости Украины

17 июня Зеленский заявил, что власти Украины не готовы вести переговоры с «сепаратистами» Донбасса.
Обновлено в 12:10
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено в 08:38
Транспорт

В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки

Обновлено в 19:16
Происшествия

Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Политика

Антонов призвал США поддержать усилия РФ по борьбе с неонацизмом

Дипломат отметил, что Россия каждый год представляет в ООН резолюцию против прославления нацизма, но США и Украина все время голосуют против.
Обновлено в 22:46
Шоу-бизнес

СМИ: у Максима Виторгана и Нино Нинидзе роман

Обновлено в 18:14
Политика

«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией

Москву удовлетворила реакция официального Тбилиси на инцидент с грузинским журналистом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в МИДе.
Обновлено в 19:45
Футбол

Футболисты ЦСКА разгромили «Рубин» в товарищеском матче

Обновлено в 10:47
Армия и оружие

Колонна военной техники прибыла в Тулун для восстановления города

Обновлено в 22:32
Авто

Появились первые фото обновленного Lada Largus

Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено вчера в 04:03
Армия и оружие

В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой

Обновлено в 22:21
Армия и оружие

Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе из «Змея Горыныча»

В интернете появились видеокадры применением УР-77 "Змей Горыныч" (или УР-83П), из которого был произведен обстрел нежилого объекта на позициях Вооруженных сил Украины в Донбассе.
Обновлено в 07:25
Политика

Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям

Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Происшествия

ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Общество

В Великобритании туристка отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро

Туристка из Великобритании отсудила у турфирмы, отправившей ее на отдых, около 24 тысяч евро из-за отравления, сообщает АТОР.
Обновлено в 22:14
Происшествия

Лагерь в Приморье временно закрыли из-за отравления детей

Летний лагерь в Лазовском районе Приморского края временно закрыли после отравления отдыхавших в нем детей.
Обновлено в 22:45
Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено в 15:57
Авто

Названы самые популярные автомобили в России до 1 млн рублей

Эксперты "Автостат" составили топ-5 самых популярных автомобилей на рынке РФ с учетом средневзвешенных цен.
Обновлено вчера в 01:42
Общество

Четыре депутата Заксобрания Пермского края попали в рейтинг Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов России по итогам 2018 года.
Обновлено в 07:29
Политика

Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»

Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 11:12
Политика

Парад на День независимости США стоил Пентагону $1,2 млн

Министерство обороны США потратило на празднование Дня независимости Соединенных Штатов $1,2 млн, передает телеканал CBS со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено в 21:40
Здоровье

Опасного больного в Кузбассе заставили лечь в больницу

Чтобы отправить опасного больного на лечение, потребовалось вмешательство прокурора. Суд принял решение о принудительной госпитализации.
Обновлено в 22:26
Авто

Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю

Выпуск одного из самых популярных в истории автомобилей Volkswagen Beetle ("Жук", или Vocho, как его называют в Мексике), прекращается в среду на заводе в мексиканской Пуэбле, где его собирали с 1967 года.
Обновлено в 18:36
Гибель подводников ВМФ РоссииБольше новостей по теме
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