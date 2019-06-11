Общество
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»Lenta.ru 08:11
Эксперты обнаружили, что общее число накруток голосов достигло 41 тысячи. Они проводились с двух групп номеров и были направлены в пользу участника 07 (номер дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой). Первая группа, через которую велась накрутка телефонных звонков, состоит из почти 9,5 тысяч номеров.
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с чего всё началось
В документе подчеркивается, что результаты независимого технического исследования не предназначены для того, чтобы обвинить кого-то из участников шоу.Телеканал 360°16:05
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Итог расследования финала «Голос. Дети»: За дочь Алсу поступало до 300 голосов в секунду
Комсомольская правда08:12
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Футбол
Черчесов уверен, что Дзюба сможет заиграть в АПЛ
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о роли капитана команды Артёма Дзюбы в победе над Кипром (1:0), а также порассуждал о способности 30-летнего нападающего заиграть в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Обновлено в 17:36
Футбол
Дзюба: последние 30 минут матча с Кипром дались очень тяжело
Радуюсь, что и киприоты встали вместе с нами. Последние 30 минут матча дались очень тяжело.
Обновлено в 17:59
Политика
Трамп заявил, что получил «очень тёплое» письмо от Ким Чен Ына
Американский президент Дональд Трамп заявил, что получил «очень тёплое» письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 13:14
Музыка
Radiohead выложили неизданные записи после атаки хакеров
Музыканты решили не платить выкуп и поделиться музыкой самим – сейчас за 23 доллара можно купить 18 часов неизданных песен и набросков к ним.
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Здоровье
Больницы Волгограда ставят на ноги пациентов из разных стран
Обновлено в 09:59
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Сын Бари Алибасова не исключает версию намеренного отравления отца
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что только его отец может исключить версию отравления, поэтому необходимо дождаться его полного восстановления.
Обновлено в 13:00
Общество
Дроздов ушел из программы «В мире животных»
Обновлено в 14:24
Общество
В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово
Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено в 08:47
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Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
Кино
В День России уфимцы увидят продолжение истории «Людей в черном»
Продолжение знаменитой истории обзавелось новыми героями, злодеями, впечатляющим масштабом действия и уморительным юмором.
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить
Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.
Обновлено в 16:43
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Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус рассказала о слабости к ночным перекусам
Российская актриса рассказала фанатам о своей слабости к ночным перекусам. По словам Кристины Асмус, ей сильно хочется есть именно вечером.
Обновлено в 08:44
Происшествия
На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером
На Балтийском флоте на учениях по высадке десанта погиб морской пехотинец, сообщил сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 12:11
Политика
Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС в ближайшие 10 лет
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что у Украины нет шансов вступить в Евросоюз в ближайшие 10 лет из-за затянувшегося процесса переговоров с альянсом.
Обновлено в 15:51
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Транспорт
В Японии введут водительские права для пожилых автомобилистов
Японское правительство рассматривает возможность введения специальных водительских прав для пожилых автомобилистов.
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Шоу-бизнес
L’One со скандалом ушел из Black Star
L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»
Обновлено в 12:40
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Трамп раскритиковал ФРС за сильный доллар
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Обновлено в 10:34
Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини
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Происшествия
В Саратовской области проверяют данные о выброшенных копиях паспортов
Следователи в городе Балаково Саратовской области проводят проверку сообщения о том, что в заброшенном здании обнаружены коробки и мешки с копиями паспортов и банковских договоров, сообщило во вторник областное СУСК.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Авто
Mitsubishi готовит к продажам новый Mitsubishi ASX
Компания Mitsubishi определилась со временем старта продаж обновленного Mitsubishi ASX.
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Зеленский отменил часть указов Порошенко
Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Украины Петра Порошенко о назначениях членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 08:12
Технологии
AP: Facebook построит солнечную электростанцию в Техасе
Facebook планирует построить в Западном Техасе солнечную электростанцию, которая станет одним из крупнейших аналогичных проектов в стране и прямой инвестицией техногиганта в возобновляемые источники энергии.
Обновлено в 14:16
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Восточные немцы рассказали об отношении к России
Немецкий таблоид Bild провел опрос среди жителей восточной Германии с целью понять, действительно ли многие немцы позитивно относятся к России.
Обновлено в 17:25