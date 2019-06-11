Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»Lenta.ru 08:11

с чего всё началось

Эксперты обнаружили, что общее число накруток голосов достигло 41 тысячи. Они проводились с двух групп номеров и были направлены в пользу участника 07 (номер дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой). Первая группа, через которую велась накрутка телефонных звонков, состоит из почти 9,5 тысяч номеров.

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