Общество
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»Lenta.ru 08:11
Эксперты обнаружили, что общее число накруток голосов достигло 41 тысячи. Они проводились с двух групп номеров и были направлены в пользу участника 07 (номер дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой). Первая группа, через которую велась накрутка телефонных звонков, состоит из почти 9,5 тысяч номеров.
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с чего всё началось
В документе подчеркивается, что результаты независимого технического исследования не предназначены для того, чтобы обвинить кого-то из участников шоу.Телеканал 360°16:05
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Итог расследования финала «Голос. Дети»: За дочь Алсу поступало до 300 голосов в секунду
Комсомольская правда08:12
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 22:13, Ашберн
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