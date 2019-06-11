Общество

Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»Lenta.ru 08:11

Эксперты обнаружили, что общее число накруток голосов достигло 41 тысячи. Они проводились с двух групп номеров и были направлены в пользу участника 07 (номер дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой). Первая группа, через которую велась накрутка телефонных звонков, состоит из почти 9,5 тысяч номеров.
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с чего всё началось
В документе подчеркивается
, что результаты независимого технического исследования не предназначены для того, чтобы обвинить кого-то из участников шоу.
Телеканал 360°16:05

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Схему накрутки на «Голосе» раскрыли. Защитят ли от нее следующие сезоны шоу?

Телеканал 360°16:05

В Group‐IB рассказали подробности накрутки голосов на шоу «Голос. Дети»

РИА Новости13:22

Отец Микеллы Абрамовой отказался комментировать итоги проверки голосования на «Голос. Дети»

Говорит Москва09:35

«Первый канал» пообещал учесть отчет по «Голос. Дети» в дальнейшей работе

РБК10:06

Первый канал учтет итоги проверки при совершенствовании голосования на шоу «Голос. Дети»

ТАСС09:46

Итог расследования финала «Голос. Дети»: За дочь Алсу поступало до 300 голосов в секунду

Комсомольская правда08:12

Отца Микеллы Абрамовой спросили об итогах проверки «Голоса»

Газета.Ru13:19
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 22:13, Ашберн
Армия и оружие

В США объяснили поставки оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Ранее сообщалось, что госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил о сделке по продаже оружия в Иорданию, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
Обновлено в 21:28
Происшествия

СМИ сообщили о захвате заложников в тюрьме во Франции

Захват заложников произошел в тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:53
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Политика

Киев нашел новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 21:09
Музыка

Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»

Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Игры

Marvel’s Avengers: A-Day выйдет 15 мая

Обновлено в 01:20
Кино

Вышел официальный трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»

Премьера анимационного приключения Disney «Холодное сердце 2» состоится 28 ноября 2019, а пока зрители могут увидеть официальный дублированный трейлер.
Обновлено в 10:05
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Общество

Уникальный и удобный для жизни: пять причин не уезжать из Новокузнецка

Редакция ВашГород.ру решила вспомнить и назвать несколько позитивных причин, почему всё-таки стоит остаться в городе.
Обновлено в 20:00
Авто

Nissan представит новое поколение Juke в этом году

Компания Nissan готовит к выпуску кроссовер Juke нового поколения.
Обновлено в 08:12
Происшествия

По делу о покушении на губернатора задержан экс-глава СУ СКР Музраев

Обновлено вчера в 12:18
Кино

Бондарчук назвал «Кинотавр» центром феминизма в России

Обновлено в 10:35
Культура

Уведите ваших детей от наших голубых экранов: Победительница «Евровидения» Кончита Вурст дала концерт в чулках и кожаной сбруе

Кончита вышла на сцену в черных чулках и в кожаной сбруе, выглядящей точь-в-точь как аксессуар для садо-мазо-игр.
Обновлено в 20:00
Культура

Умер участник шоу «Голос» Сафиулин

Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин умер в возрасте 44 лет. Об этом РБК заявила его супруга Екатерина Огарева.
Обновлено в 05:06
Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено в 16:51
Общество

Средний балл ЕГЭ по профильной математике стал выше

В ведомстве отметили, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.
Обновлено в 08:20
Политика

Конституционный суд Украины рассмотрел законность роспуска Рады

11 июня конституционный суд Украины рассмотрел вопрос о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 13:31
Игры

Romero Games создает стратегическую игру про мафию

Обновлено в 19:31
Авто

Маск рассказал о планах Tesla побить рекорд производства во втором квартале 2019 года

Обновлено в 21:11
Происшествия

В Якутске две девочки получили переломы на надувном аттракционе

Обновлено в 21:37
Происшествия

Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района

Обновлено вчера в 12:28
Политика

Рябков заявил, что в отношениях с США «нет места чудесам»

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, КНР, Иран, Венесуэла и Китай распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 21:44
Музыка

Radiohead выложили 18 часов неизданных записей после атаки хакеров

Группа Radiohead выложила в сеть архивные записи рабочих материалов альбома OK Computer после того, как хакеры, завладевшие ими, потребовали $150 тыс. Об этом во вторник, 11 июня, сообщило "РИА Новости".
Обновлено в 21:44
Интернет

На «Яндекс.Диске» появился раздел «Заметки»

«Яндекс» сообщил о запуске раздела «Заметки» в облачном сервисе «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини

Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Шесть машин столкнулось на Кутузовском проспекте в Москве

Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения шести автомобилей на Кутузовском проспекте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГИБДД Москвы.
Обновлено в 18:59
Происшествия

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено в 15:29
Политика

Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".
Обновлено в 18:21
Происшествия

В порту Петербурга обнаружили 400 кг кокаина в консервах из Эквадора

Обновлено в 09:36
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