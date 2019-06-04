Экономика
Раскрыта суть миллиардных исков к Михаилу АбызовуГоворит Москва вчера в 23:51
В Альфа-банке сообщили изданию, что не комментируют эту тему, из «Т Плюс» ответ на запрос не поступал. Как утверждается в исках, когда долги Е4 превысили активы, ответчики стали совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности» группы, чтобы привлечь новые кредиты.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Альфа-банк, группа "Т Плюс" (контролируется "Реновой" Виктора Вексельберга) и Redeliaco Holdings, конкурсный кредитор Е4, требуют с ответчиков около 34 млрд руб. Иск о субсидиарной ответственности к Абызову, Сиротенко, с которой он развелся в 2016 году, и Малышеву Альфа-банк подал в декабре 2018 года.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Футбол
«Бавария» предложила € 90 млн за Хаверца
По данным источника, мюнхенский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и предложил за него € 90 млн.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы в Дзержинске
Президент России Владимир Путин, комментируя серию взрывов в цехе НИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, заявил, что необходимо посмотреть, как была построена работа по устранению нарушений, выявленных еще в апреле.
Обновлено в 10:12
Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
Политика
Зеленский заявил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко
Новый президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл во вторник с первым визитом в Брюссель, заявил на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером, что он лучше, чем его предшественник Петр Порошенко, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 09:25
Политика
Одесские пограничники не пустили на Украину гражданку РФ
Пограничная служба Украины в аэропорту Одессы не пустила на территорию страны гражданку России.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии
Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Происшествия
СМИ сообщили о проверке «Останкино» из-за сообщения о минировании
В телецентре «Останкино» начали проверку в связи с сообщением о минировании.
Обновлено в 08:11
Космос
У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47
Общество
МГУ возглавил два рейтинга российских вузов
Обновлено в 08:25
Политика
Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.
Обновлено в 04:44
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Спорт
Суд запретил Аршавину выезд за границу из-за долгов по алиментам
Бывшему футболисту Сборной России Андрею Аршавину запрещен выезд за пределы страны из-за долга по алиментам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката жены спортсмена Алисы Казьминой.
Обновлено в 10:26
Наука
Открыт новый способ защиты от высоких доз радиации
Испанские ученые открыли новый способ способ защиты от высоких доз радиации при лечении онкологического заболевания.
Обновлено 01 июня в 12:22
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на юго-западе Москвы
Обновлено в 04:42
Общество
Москвичей предупредили о рекордной жаре в выходные
Обновлено в 09:44
Кино
Историк о сериале «Чернобыль»: Ахинеей наполнен весь фильм
«Вечерняя Москва» спросила у кинокритиков и историков, чем обусловлена такая популярность и как россиянам стоит воспринимать «Чернобыль».
Обновлено в 00:34
Общество
Кейт Миддлтон одела тиару принцессы Дианы на встрече с президентом США
Герцогиня Кейт Миддлтон присутствовала на встрече американского президента Дональда Трампа, которая проходила в Букингемском дворце.
Обновлено в 05:32
Религия
Окончание месяца Рамадан: как мусульмане празднуют Ураза-байрам
Мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников — Ураза-байрам, знаменующий окончание поста в священный месяц Рамадан.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово
Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Общество
На пострадавшем от взрыва доме в Магнитогорске появится граффити
Напомним, в результате взрыва, который произошел 31 декабря 2018 года, обрушилась секция дома. Под завалами погибли 39 человек.
Обновлено в 07:50
Экономика
Правительство утвердило программу комплексного развития села
На сайте правительства опубликовано постановление об утверждении госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам
Четыре минометных снаряда попали в купол мечети имени Ахатя Брагина в Донецке во время празднования Ураза-байрама, всех верующих эвакуировали до окончания молитвы.
Обновлено в 04:17
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Экономика
НЛМК обошел по капитализации крупнейшую сталелитейную компанию в мире
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) обошел по рыночной капитализации компанию Arcelor Mittal, которая считается крупнейшей сталелитейной компанией в мире.
Обновлено в 07:29
Наука
Химики раскрыли рецепт приготовления древнейшего пива
Обновлено в 09:24