Экономика

Раскрыта суть миллиардных исков к Михаилу АбызовуГоворит Москва вчера в 23:51

В Альфа-банке сообщили изданию, что не комментируют эту тему, из «Т Плюс» ответ на запрос не поступал. Как утверждается в исках, когда долги Е4 превысили активы, ответчики стали совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности» группы, чтобы привлечь новые кредиты.
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с чего всё началось

«Альфа» и «Т Плюс» раскрыли суть миллиардных претензий к Михаилу Абызову

Альфа-банк, группа "Т Плюс" (контролируется "Реновой" Виктора Вексельберга) и Redeliaco Holdings, конкурсный кредитор Е4, требуют с ответчиков около 34 млрд руб. Иск о субсидиарной ответственности к Абызову, Сиротенко, с которой он развелся в 2016 году, и Малышеву Альфа-банк подал в декабре 2018 года.
РБКвчера в 23:00

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Альфа-банк и «Т Плюс» раскрыли суть претензий к Абызову на 34 млрд рублей

Forbes04:36

«Альфа» и «Т Плюс» раскрыли суть миллиардных претензий к Михаилу Абызову

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Махинации с финансовой отчетностью стали поводом для подачи исков против Михаила Абызова со стороны Альфа-Банка

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РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

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Стала известна суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

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Московский Комсомолец04:07

Раскрыта суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

Говорит Москвавчера в 23:51
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Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

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Новый президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл во вторник с первым визитом в Брюссель, заявил на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером, что он лучше, чем его предшественник Петр Порошенко, передает корреспондент ТАСС с места события.
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Пограничная служба Украины в аэропорту Одессы не пустила на территорию страны гражданку России.
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Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Происшествия

СМИ сообщили о проверке «Останкино» из-за сообщения о минировании

В телецентре «Останкино» начали проверку в связи с сообщением о минировании.
Обновлено в 08:11
Космос

У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47
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Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады

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«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross

LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
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Спорт

Суд запретил Аршавину выезд за границу из-за долгов по алиментам

Бывшему футболисту Сборной России Андрею Аршавину запрещен выезд за пределы страны из-за долга по алиментам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката жены спортсмена Алисы Казьминой.
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Наука

Открыт новый способ защиты от высоких доз радиации

Испанские ученые открыли новый способ способ защиты от высоких доз радиации при лечении онкологического заболевания.
Обновлено 01 июня в 12:22
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Максим Галкин назвал причину, по которой его не зовут в жюри КВН

Обновлено в 10:22
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Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
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Два человека погибли при пожаре на юго-западе Москвы

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Общество

Москвичей предупредили о рекордной жаре в выходные

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Кино

Историк о сериале «Чернобыль»: Ахинеей наполнен весь фильм

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Кейт Миддлтон одела тиару принцессы Дианы на встрече с президентом США

Герцогиня Кейт Миддлтон присутствовала на встрече американского президента Дональда Трампа, которая проходила в Букингемском дворце.
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Окончание месяца Рамадан: как мусульмане празднуют Ураза-байрам

Мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников — Ураза-байрам, знаменующий окончание поста в священный месяц Рамадан.
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Происшествия

Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово

Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
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На пострадавшем от взрыва доме в Магнитогорске появится граффити

Напомним, в результате взрыва, который произошел 31 декабря 2018 года, обрушилась секция дома. Под завалами погибли 39 человек.
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Экономика

Правительство утвердило программу комплексного развития села

На сайте правительства опубликовано постановление об утверждении госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
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Армия и оружие

В ЛНР обвинили Зеленского в усилении обстрелов Донбасса

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Четыре минометных снаряда попали в купол мечети имени Ахатя Брагина в Донецке во время празднования Ураза-байрама, всех верующих эвакуировали до окончания молитвы.
Обновлено в 04:17
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В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

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Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) обошел по рыночной капитализации компанию Arcelor Mittal, которая считается крупнейшей сталелитейной компанией в мире.
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский общественный деятель
Российский государственный и общественный деятель, предприниматель, управленец. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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