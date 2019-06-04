Раскрыта суть миллиардных исков к Михаилу АбызовуГоворит Москва вчера в 23:51

Альфа-банк, группа "Т Плюс" (контролируется "Реновой" Виктора Вексельберга) и Redeliaco Holdings, конкурсный кредитор Е4, требуют с ответчиков около 34 млрд руб. Иск о субсидиарной ответственности к Абызову, Сиротенко, с которой он развелся в 2016 году, и Малышеву Альфа-банк подал в декабре 2018 года.

с чего всё началось

В Альфа-банке сообщили изданию, что не комментируют эту тему, из «Т Плюс» ответ на запрос не поступал. Как утверждается в исках, когда долги Е4 превысили активы, ответчики стали совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности» группы, чтобы привлечь новые кредиты.

Раскрыта суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

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