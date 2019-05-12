Недвижимость

Раскрыта сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в МосквеLenta.ru 08:12

Самой крупной сделкой первого квартала 2019 года на московском рынке недвижимости стала покупка сразу двух лотов в жилом комплексе «Берег Столицы». Об этом говорится в материалах компании Urbanus (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).
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Названа стоимость самой дорогой сделки с недвижимостью в Москве

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Раскрыта сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в Москве

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Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

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"Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову", - заявил командующий КСИР, слова которого передает телеканал "Аль-Арабия".
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Происшествия

В ОАЭ заявили о попытках диверсий против грузовых судов около Фуджейры

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Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась наголо

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Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
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Кокорин отказался отбывать срок в СИЗО

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В Париже экологи вылили на ступени Трокадеро 300 л бутафорской крови

Французские экологические активисты провели в Париже акцию, чтобы напомнить властям о необходимости принять меры для сохранения биоразнообразия на Земле.
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Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

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Происшествия

По делу о гибели помощника прокурора в Москве задержан его друг

Тело 22-летнего помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова обнаружили в его съёмной квартире минувшим вечером.
Обновлено в 00:02
Общество

В центре Харькова снесут палатку в честь погибших украинских солдат

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Обновлено в 11:10
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В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Политика

Польша отказалась переходить на евро

Глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не собирается переходить на евро.
Обновлено в 10:58
Происшествия

Фанаты ЦСКА и «Зенита» устроили драку перед матчем

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В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
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Квят: Результат мог быть лучше, если бы не заминка

Даниил Квят финишировал девятым в Барселоне, добившись лучшего результата в сезоне.
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Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
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Курс биткойна преодолел отметку в $7 тыс

Средний курс биткойна в воскресенье поднялся выше отметки в $7 тыс. за единицу криптовалюты, обновив максимум сентября 2018 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
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