Раскрыта сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в МосквеLenta.ru 08:12

Самой крупной сделкой первого квартала 2019 года на московском рынке недвижимости стала покупка сразу двух лотов в жилом комплексе «Берег Столицы». Об этом говорится в материалах компании Urbanus (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

Раскрыта сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в Москве

Общество Власти Сицилии предлагают россиянам купить дом за 1 евро Мэр Муссомели Джузеппе Катания предложил гражданам России за один евро купить любой заброшенный дом в историческом центре сицилийской провинции Кальтаниссетта.

Армия и оружие Иран серьезно ответит на любые силовые действия США "Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову", - заявил командующий КСИР, слова которого передает телеканал "Аль-Арабия".

Происшествия В ОАЭ заявили о попытках диверсий против грузовых судов около Фуджейры В ОАЭ заявили, что четыре коммерческих грузовых судна стали целями диверсий вблизи территориальных вод страны в Оманском заливе на восток от эмирата Фуджейра.

Политика Адвокат Трампа назвал депутата Рады Лещенко его врагом Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, который отменил ранее анонсированный визит в Киев, объяснил свое решение наличием на Украине врагов.

Футбол «Спартак» обыграл «Уфу» благодаря голу Зе Луиша В матче 28-го тура "красно-белые" обыграли на своем поле "Уфу" (1:0) благодаря голу Зе Луиша.

Гаджеты Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.

Общество В Париже экологи вылили на ступени Трокадеро 300 л бутафорской крови Французские экологические активисты провели в Париже акцию, чтобы напомнить властям о необходимости принять меры для сохранения биоразнообразия на Земле.

Происшествия По делу о гибели помощника прокурора в Москве задержан его друг Тело 22-летнего помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова обнаружили в его съёмной квартире минувшим вечером.

Происшествия В Ростове приставы обязали женщину выплатить 140 млн рублей из пенсии В Ростовской области судебные приставы обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей за счёт своей пенсии.

Политика В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.

Политика Польша отказалась переходить на евро Глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не собирается переходить на евро.

Армия и оружие Зенитная система С-300 замечена в США В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.

Шоу-бизнес Сергей Безруков похвалился достижением подросшей дочки Поклонники актера умились трогательной фотографией дочки Безрукова и принялись усыпать девочку комплиментами.

Наука Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Экономика Курс биткойна преодолел отметку в $7 тыс Средний курс биткойна в воскресенье поднялся выше отметки в $7 тыс. за единицу криптовалюты, обновив максимум сентября 2018 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.