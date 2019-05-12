Недвижимость
Раскрыта сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в МосквеLenta.ru 08:12
Самой крупной сделкой первого квартала 2019 года на московском рынке недвижимости стала покупка сразу двух лотов в жилом комплексе «Берег Столицы». Об этом говорится в материалах компании Urbanus (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).
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724,6 млн рублей: Озвучена сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в Москве в I квартале
Бизнес-новости в Кирове09:13
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