Недвижимость

Раскрыта сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в МосквеLenta.ru 08:12

Самой крупной сделкой первого квартала 2019 года на московском рынке недвижимости стала покупка сразу двух лотов в жилом комплексе «Берег Столицы». Об этом говорится в материалах компании Urbanus (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).
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