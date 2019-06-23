Раскрыта судьба соглашения РФ и Японии по КуриламГазета.Ru 09:27

На саммите G20 в Осаке Россия и Япония не смогли договориться в вопросе совместной хозяйственной деятельности на южных островах Курил. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает ТАСС.

Раскрыта судьба соглашения РФ и Японии по Курилам

Политика Президент Грузии вступилась за российских туристов Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.

Авто Названы регионы с самыми дешевыми подержанными машинами Более дешевые подержанные авто, стоимость которых в среднем 313,2 тысячи рублей, автомобилисты могут приобрести в Курганской области, Алтае и Новгороде.

Политика Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.

Общество На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.

Экономика В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.

Теннис Федерер в десятый раз стал победителем турнира ATP в Галле Швейцарец Роджер Федерер одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле.

Политика Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.

Футбол Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с надписями на черном и белом фоне: «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией», сообщает «Грузия Online».

Происшествия На Урале после драки возле бара умер мужчина Один мужчина скончался, а второй пострадал в результате драки возле бара в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщил журналистам в воскресенье глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

Происшествия Россиянин напал на бригаду скорой помощи В Челябинске мужчина напал на сотрудников скорой помощи, которые приехали к нему. Об этом сообщает издание Ura.ru.

Кино Фильм Лунгина «Братство» получил награду на фестивале в Шанхае Фильм российского режиссера Павла Лунгина «Братство» получил на 22-м Шанхайском международном кинофестивале награду в номинации «Лучший сценарий».

Шоу-бизнес Дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца Как стало известно СМИ, 28-летняя Инга ушла от своего мужа - марокканского журналиста Нури Вергезе.

Политика Валерий Меладзе прокомментировал ситуацию в Грузии Певец Валерий Меладзе высказался по поводу текущей политической ситуации в Грузии.

Происшествия Парни в Ингушетии соблазняли замужних женщин и снимали видео Группа парней соблазняли замужних женщин и занимались вымогательством в Республике Ингушетия.

Происшествия Симферопольцы заметили в городе живого крокодила В Симферополе после обнаруженных в районе улицы Воровского двух крокодильих голов местные жители сообщили об увиденной живой рептилии.

Политика Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Общество В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.

Экономика Россия начинает предпринимать важные шаги для отказа от доллара Россия стремится уменьшить собственную зависимость от американского доллара, наращивая золотовалютные резервы, и западные эксперты поддерживают данную инициативу.

Футбол Иванович рассказал о возможном завершении карьеры Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры.

Политика Продовольственную организацию ООН впервые возглавил китаец В воскресенье Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выбрала нового генерального директора.

Финансы Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.

Финансы Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35% За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.