Политика
Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабствомLenta.ru 01:48
Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, пропавший в Сирии, скрылся от боевиков в убежище. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на помощника активиста Олега Ваганова. Источник сообщил, что Мельников жив и находится в надежном месте.
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Лидер движения против рабства пытался спасти детей перед пропажей в Сирии
Телеканал 360°10 августа в 17:54
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Политика
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Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту
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В центре Петербурга ранним утром 14 августа водитель с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Hyundai Solaris не остановился по требованию сотрудников ДПС и попытался скрыться от полиции.
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Подлетевший к самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу над Балтийским морем истребитель НАТО принадлежал ВВС Испании.
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Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым
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Украинская военная разведка описала четыре сценария нападения России
Главное управление разведки Минобороны Украины описало несколько возможных сценариев агрессии России в ближайшие годы, пишет «Радио Свобода» со ссылкой на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина.
Обновлено вчера в 09:25
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В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
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Раскрыты особенности приставки Xbox нового поколения
Компания Microsoft в июне анонсировала игровую консоль Xbox, получившую название Project Scarlett.
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75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел до 693 долларов
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Обновлено вчера в 17:44
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Россияне стали реже разводиться и меньше жениться
Число регистрация браков в России за первые шесть месяцев 2019 года снизилось на 46 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а разводов — на 64,4 тыс. Об этом сообщил Росстат.
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ТАСС: ремонт «Лошарика» начнется осенью
Осенью глубоководная атомная станция АС-31 («Лошарик») будет отбуксирована в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинск для ремонта, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе России.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Анкара подтвердила данные о прибытии военных США
Ранее Турция и США провели переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии Минобороны Турции подтвердило факт прибытия в провинцию Шанлыурфа шести военных из США, которые будут участвовать в работе координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии, сообщает РИА Новости.
Обновлено 12 августа в 10:55
Общество
Названы самые востребованные профессии в России в 2019 году
Mossovetinfo.ru – В 2019 году в России наиболее востребованы профессии продавца-кассира, повара, педагога профессионального обучения и юриста, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ВНИИ труда Министерства труда.
Обновлено вчера в 02:41
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Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
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Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Экономика
Россияне стали покупать меньше мяса
По данным GfK, за год все виды мясной продукции подорожали минимум на 3%. Наибольший рост цен аналитики зафиксировали на основную для потребителей категорию — мясо птицы: оно подорожало на 12%.
Обновлено в 01:04
Происшествия
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.
Обновлено в 01:54
Авто
Volkswagen показал новый кабриолет Volkswagen T-Roc Cabrio
На европейском рынке новый Volkswagen T-Roc Cabriolet предложат с двумя бензиновыми турбомоторами: 1,0-литровым 3-цилиндровым мощностью 113 л.с. и 1,5-литровым 4-цилиндровым с отдачей в 148 л.с. Младший из которых работает в паре с 6-ступенчатой МКПП или 7-ступенчатой роботизированной коробкой D-SG, старший — только с «роботом».
Обновлено в 00:12
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Киевское «Динамо» не прошло «Брюгге» в Лиге чемпионов
«Динамо» выбыло из квалификации Лиги чемпионов. Первый матч "Брюгге" выиграл на своем поле со счетом 1:0.
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Происшествия
В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.
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Почему гаички принюхиваются к половым партнерам
Стало понятно: для того, чтобы отличить представителей своего вида среди других птиц, певчие птицы двух видов семейства синицевых используют собственное обоняние, а не, например, пение или окрас, как многие другие птицы.
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Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине
Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 11:29