Политика

Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабствомLenta.ru 01:48

Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, пропавший в Сирии, скрылся от боевиков в убежище. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на помощника активиста Олега Ваганова. Источник сообщил, что Мельников жив и находится в надежном месте.
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