Армия и оружие
Lenta.ruРаскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском
Испытания под Северодвинском связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО. Об этом заявил и.о. постпреда России в Вене Алексей Карпов, передает РИА Новости.
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Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
В конце прошлой недели издание Ura.ru сообщило, что в Нижнем Тагиле шестеро хирургов Центральной городской больницы № 1 и трое врачей из Демидовской больницы написали заявления об увольнении.
РБК 13:33
Культура
Лауреаты «Тавриды-Арт» получили около 87 млн рублей
130 победителей фестиваля получили около 87 млн рублей на реализацию своих проектов.
Культуромания 12:06
Политика
Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами
Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru 08:24
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» похудел на 40 килограммов
Экспресс газета 10:10
Экономика
Путин обеспокоен доходами россиян
Президент России Владимир Путин отметил, что инфляция в России постепенно приближается к целевому показателю и близка к 4,5% в годовом измерении, но даже с учетом этого, как и с учетом повышения зарплат реальные доходы граждан растут очень медленно, что вызывает беспокойство.
Новые Известия 14:49
Происшествия
В Москве загорелся Рождественский монастырь
Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:53
Политика
Умер работавший с Ельциным британский политтехнолог
Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с Маргарет Тэтчер, умер в возрасте 77 лет.
РБК 07:13
Авто
Новый шестиколёсный Land Rover Defender уже можно купить
Кажется, что увлеченность шестиколесными внедорожниками начинает спадать, но это не значит, что их цены снижаются.
SpeedMe 00:40
Футбол
Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную лучших бомбардиров РПЛ
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил своё решение не вызывать в команду нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 09:36
Политика
Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине.
Известия 13:23
Общество
Метро объяснило иск к оппозиционерам сверхурочной работой
Московский метрополитен объяснил причину подачи иска против нескольких оппозиционеров, обвиненных в организации несанкционированной акции в центре столицы 27 июля, пишут "Ведомости".
Московский Комсомолец 13:23
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Здоровье
Установлена связь между диабетом и раком
Профессор Джон Термини заметил, что с ростом числа больных диабетом людей будет расти и количество выявляемых раковых заболеваний.
ВладТайм вчера в 22:21
Авто
Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале
Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
Автоновости дня 03:41
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Политика
Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле
Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле.
РБК 04:50
Происшествия
Молодожёны погибли в аварии через несколько минут после свадьбы
В американском штате Техас молодые супруги попали в смертельное ДТП через несколько минут после церемонии бракосочетания.
Общественная служба новостей 11:50
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Экономика
На российский шельф могут пустить частные компании
На российский шельф, возможно, пустят работать частные компании. Об этом сообщили в Минвостокразвития.
BFM.ru 13:02
Политика
Премьер Канады объяснил невозможность возвращения России в G8
После начала дискуссии о возможном возвращении России в G8 Канада уже высказывалась против этого.
Взгляд.ру 12:52
Футбол
Вратарь «Спартака» Селихов может уйти в аренду
Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов в ближайшее время может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ.
Вести.Ru 14:28
Футбол
Сын Месси отпраздновал гол в ворота «Барселоны»
Сын нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Матео отпраздновал гол в ворота каталонцев в матче второго тура чемпионата Испании против «Бетиса».
Lenta.ru 13:49
Политика
В Абхазии ответили на заявление Тбилиси о выборах
Ранее МИД Грузии заявил, что считает президентские выборы в Абхазии нелегитимными и призывает международное сообщество принять меры "для приостановки продолжающихся незаконных процессов".
РИА Новости вчера в 09:12
Футбол
Слуцкий показал сыну, как нужно читать рэп
Бывший наставник сборной России, ныне главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий на своём примере показал сыну, как надо читать рэп.
Чемпионат 11:12